قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص وفقًا لقرار المالية
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص وفقًا لقرار المالية
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 .. تشهد محركات البحث خلال هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين في مختلف الجهات والهيئات التابعة للدولة.

هذا الاهتمام من جانب الموظفين لتجهيز الالتزامات المالية الخاصة بنهاية العام واستقبال العام الجديد، يجيء بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف الرواتب خلال الشهر الأخير من السنة المالية، وسط توقعات بزيادة الإقبال على ماكينات الصراف الآلي والبنوك خلال أيام الصرف المحددة.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، يبدأ صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر من الشهر المقبل، على أن تمتد عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية تشمل جميع الموظفين وما في حكمهم وما يتقاضونه عن الشهر نفسه.

كما حددت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف متأخرات مستحقات العاملين ممن لم يتمكنوا من صرف رواتبهم خلال الأيام الأساسية المحددة، بما يضمن عدم تأخر أي مستحقات مالية في ختام العام المالي الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أماكن صرف الرواتب المتاحة للعاملين

حرصت وزارة المالية على توفير أكثر من وسيلة لصرف المرتبات لتخفيف الضغط عن الموظفين وتسهيل عملية الحصول على الرواتب من دون ازدحام أو انتظار. 

وتشمل الأماكن المتاحة لصرف الرواتب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى فروع البنوك التي تستقبل العملاء خلال ساعات العمل الرسمية.

كما تتيح مكاتب البريد المصري إمكانية صرف المرتبات من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهّل على العاملين في المناطق الريفية أو البعيدة الوصول إلى مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

المرتبات والمعاشات

الحد الأدنى لمرتبات شهر ديسمبر 2025

واصلت الدولة تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري، حيث تم تحديد الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:

  • يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه
  • يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 11.800 جنيه
  • يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها على 10.300 جنيه
  • يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها على 9.800 جنيه
  • يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها على 8.500 جنيه
  • يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها على 8000 جنيه
  • يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها على 7300 جنيه
  • يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها على 7100 جنيه
  • يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها على 7100 جنيه
زيادة المرتبات والمعاشات

تأتي هذه الأرقام في إطار حرص الدولة على رفع مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العاملين، وتطبيق سياسات مالية تستهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى الدخل بما يحقق درجة أكبر من الاستقرار المالي لأفراد الجهاز الإداري على مستوى الجمهورية .

جهود وزارة المالية لضمان انتظام الصرف

شددت وزارة المالية على أهمية الالتزام بجدول الصرف لضمان سير العملية بشكل منظم، مؤكدة أن جميع الجهات الحكومية تم إخطارها بالمواعيد المحددة لعدم حدوث أي تأخير أو تكدس.

كما دعت الموظفين إلى الاستفادة من خيارات الصرف المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلي، لتقليل الضغط على الفروع البنكية ومكاتب البريد، خاصة مع توقعات بزيادة حركة السحب في الأيام الأولى من بدء صرف الرواتب.

وتواصل الوزارة العمل على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع شبكة الصراف الآلي لضمان توفير خدمات مالية آمنة وسريعة للموظفين، خصوصًا خلال مواسم الصرف المرتبطة بنهاية العام.

مرتبات ديسمبر موعد صرف مرتبات ديسمبر موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 صرف الرواتب شهر ديسمبر وزارة المالية صرف المرتبات الحد الأدنى للأجور 2025 مواعيد صرف مرتبات الموظفين مرتبات العاملين بالدولة ديسمبر صرف المتأخرات المالية للموظفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

جنود الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

محمود سعد في سوق ديانا

حيوانات محنطة وطيور نادرة وأنتيكات.. جولة محمود سعد في سوق السلع النادرة "ديانا "

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الجيش المصري العظيم تعامل بكل نزاهة وشفافية في إدارة البلاد بعد يناير 2011

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد