موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 .. تشهد محركات البحث خلال هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين في مختلف الجهات والهيئات التابعة للدولة.

هذا الاهتمام من جانب الموظفين لتجهيز الالتزامات المالية الخاصة بنهاية العام واستقبال العام الجديد، يجيء بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف الرواتب خلال الشهر الأخير من السنة المالية، وسط توقعات بزيادة الإقبال على ماكينات الصراف الآلي والبنوك خلال أيام الصرف المحددة.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، يبدأ صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر من الشهر المقبل، على أن تمتد عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية تشمل جميع الموظفين وما في حكمهم وما يتقاضونه عن الشهر نفسه.

كما حددت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف متأخرات مستحقات العاملين ممن لم يتمكنوا من صرف رواتبهم خلال الأيام الأساسية المحددة، بما يضمن عدم تأخر أي مستحقات مالية في ختام العام المالي الجاري.

أماكن صرف الرواتب المتاحة للعاملين

حرصت وزارة المالية على توفير أكثر من وسيلة لصرف المرتبات لتخفيف الضغط عن الموظفين وتسهيل عملية الحصول على الرواتب من دون ازدحام أو انتظار.

وتشمل الأماكن المتاحة لصرف الرواتب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى فروع البنوك التي تستقبل العملاء خلال ساعات العمل الرسمية.

كما تتيح مكاتب البريد المصري إمكانية صرف المرتبات من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهّل على العاملين في المناطق الريفية أو البعيدة الوصول إلى مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

الحد الأدنى لمرتبات شهر ديسمبر 2025

واصلت الدولة تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري، حيث تم تحديد الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه

يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 11.800 جنيه

يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها على 10.300 جنيه

يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها على 9.800 جنيه

يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها على 8.500 جنيه

يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها على 8000 جنيه

يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها على 7300 جنيه

يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها على 7100 جنيه

يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها على 7100 جنيه

تأتي هذه الأرقام في إطار حرص الدولة على رفع مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العاملين، وتطبيق سياسات مالية تستهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى الدخل بما يحقق درجة أكبر من الاستقرار المالي لأفراد الجهاز الإداري على مستوى الجمهورية .

جهود وزارة المالية لضمان انتظام الصرف

شددت وزارة المالية على أهمية الالتزام بجدول الصرف لضمان سير العملية بشكل منظم، مؤكدة أن جميع الجهات الحكومية تم إخطارها بالمواعيد المحددة لعدم حدوث أي تأخير أو تكدس.

كما دعت الموظفين إلى الاستفادة من خيارات الصرف المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلي، لتقليل الضغط على الفروع البنكية ومكاتب البريد، خاصة مع توقعات بزيادة حركة السحب في الأيام الأولى من بدء صرف الرواتب.

وتواصل الوزارة العمل على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع شبكة الصراف الآلي لضمان توفير خدمات مالية آمنة وسريعة للموظفين، خصوصًا خلال مواسم الصرف المرتبطة بنهاية العام.