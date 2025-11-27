مستقبل وطن: المشاركة العمالية في انتخابات النواب رسالة استقرار للعالم ومفتاح بناء الدولة الجديدة

أشاد رابح عسل، أمين العمال المركزي بحزب مستقبل وطن، بالمشاركة السياسية والانتخابية لفئة العمال في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا على أن وعي العامل هو الضمان لمستقبل أفضل.

وقال “عسل”، في بيان، إن فئة العمال هي العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية واجتماعية في مصر، ولذا فإن وعيهم السياسي ومشاركتهم الفعالة في الاستحقاقات الدستورية أمر بالغ الأهمية، لا يقل عن أهمية عملهم في المصانع والحقول، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب، بل هي حق دستوري غالي يجب على كل عامل مصري أن يُمارسه، وصوت العامل هو أداته لتقرير مصيره واختيار من يُمثله.

وأضاف أمين العمال المركزي بحزب مستقبل وطن، أن العمال هم الكتلة الأكبر من الشعب المُنتج، ومشاركتهم الكثيفة تضمن وصول ممثلين حقيقيين يعكسون قضاياهم ومطالبهم إلى قاعة البرلمان أو أي مجلس تشريعي، للدفاع عن حقوقهم ومميزاتهم بشكل مباشر، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يعمل على رفع الوعي بأن العامل ليس مجرد قوة إنتاجية، بل هو شريك أساسي في صناعة القرار وفي بناء مستقبل الدولة المصرية الجديدة، وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

وأوضح أن حشد العمال للمشاركة في العملية الانتخابية هو رسالة قوية للعالم بأن مصر تتمتع باستقرار سياسي، وأن القاعدة العريضة للمجتمع المصري مُلتفة حول مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن أمانة العمال المركزية بالحزب ستواصل العمل على التوعية المستمرة وعقد اللقاءات والندوات لتعريف العمال بالمرشحين الأكفأ وبرامجهم، والتأكيد على أهمية اختيار الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية، معقبًا: "نثق في وعي وثقافة العامل المصري وقدرته على اتخاذ القرار الصحيح الذي يصب في مصلحة الوطن، فصوته هو ركيزة البناء والإنتاج.

ولفت إلى أن الهدف من حشد العمال لا يقتصر على مجرد التصويت، بل يتجاوزه إلى ضمان وجود ممثلين قادرين على الدفاع عن حقوق ومميزات العامل المصري، وعرض طلباتهم على المسؤولين، سواء كانت تتعلق بسد الاحتياجات، وزيادة المميزات، أو رفع الإنتاجية في المصانع والشركات.