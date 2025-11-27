رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة

شهدت منطقة شارع الشونة ببيجام في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مشاجرة بين زوج وشقيقه مع أهلية زوجته، خلال محاولة الزوج إعادة زوجته إلى منزل الزوجية، بعد تركها المنزل منذ نحو أسبوع، ما أسفر عن إصابة عدد من الأطراف بحروق وإصابات متنوعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بالمنطقة.

بالانتقال والفحص، تبين أن شابًا توجه برفقة شقيقه إلى منزل أسرة زوجته لمحاولة الصلح، إلا أن مشادة كلامية بينهما وبين أهل الزوجة تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها والد الزوجة وشقيقها عليهما بالضرب بالشوم، وإلقاء مادة حارقة (مياه نار) عليهما.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الزوج بإصابة بالرأس، وشقيقه بحروق وإصابات متعددة، إضافة إلى إصابة جار حاول التدخل لفض الاشتباك.

نقل المصابين

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حما الزوج المتهم الرئيسي في الواقعة، بينما جارٍ ضبط وإحضار شقيق الزوجة الهارب.

كما كلّفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين واستكمال التحقيقات.