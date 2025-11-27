أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة العظام، الجهاز المناعي، ووظائف الجسم الحيوية، إلا أن كثيرين يعانون من نقصه بسبب قلة التعرض للشمس أو النظام الغذائي غير المتوازن.
مشروبات غنية بفيتامين د
ولحسن الحظ، أشارت موقع Harvard Health وMedical News Today وHealthline إلى مجموعة من المشروبات التي يمكن أن تمد الجسم بفيتامين د بسهولة، مما يجعلها خيارًا عمليًا لتعويض النقص وتحسين الصحة العامة.
ـ الحليب :
يحتوي عادةً على حوالي 100 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب (~240 مل).
يساعد في تعزيز صحة العظام والأسنان.
يُنصح به كمصدر أساسي للأطفال والكبار.
ـ عصائر الفواكه :
يوفر كوب واحد تقريبًا 100 وحدة دولية من فيتامين د.
مناسب للنباتيين أو لمن لا يشربون الحليب.
خيار ممتاز لتعزيز الجهاز المناعي.
ـ حليب اللوز أو الصويا :
بدائل الحليب النباتي غالبًا تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.
مثالية للنباتيين أو من لديهم حساسية من الحليب البقري.
تحقق من الملصق الغذائي للتأكد من كمية الفيتامين.
ـ مشروب الكاكاو:
بعض مشروبات الكاكاو الجاهزة تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.
خيار مناسب للأطفال والكبار لتعزيز الفيتامين مع مذاق لذيذ.
ـ مشروبات البروتين :
غالبًا تحتوي على فيتامين د، خاصة المخصصة للرياضيين وكبار السن.
تساعد على رفع مستويات الفيتامين بسرعة وبسهولة.
ـ اللبن أو الزبادي السائل:
مثل لبن العيران أو الكفير المدعم بفيتامين د.
يسهل إدراجه يوميًا ضمن النظام الغذائي.
نصائح مهمة لتعزيز امتصاص فيتامين د
ـ تناول المشروبات المدعمة مع وجبات تحتوي على دهون صحية يساعد على الامتصاص.
ـ تحقق دائمًا من الملصق الغذائي لمعرفة كمية الفيتامين الفعلية.
ـ التعرض المعتدل للشمس يبقى المصدر الطبيعي الأكثر فعالية لفيتامين د.