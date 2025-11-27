قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

آية التيجي

يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة العظام، الجهاز المناعي، ووظائف الجسم الحيوية، إلا أن كثيرين يعانون من نقصه بسبب قلة التعرض للشمس أو النظام الغذائي غير المتوازن.

ولحسن الحظ، أشارت موقع Harvard Health وMedical News Today وHealthline إلى مجموعة من المشروبات التي يمكن أن تمد الجسم بفيتامين د بسهولة، مما يجعلها خيارًا عمليًا لتعويض النقص وتحسين الصحة العامة.

ـ الحليب :

يحتوي عادةً على حوالي 100 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب (~240 مل).

يساعد في تعزيز صحة العظام والأسنان.

يُنصح به كمصدر أساسي للأطفال والكبار.

ـ عصائر الفواكه :

يوفر كوب واحد تقريبًا 100 وحدة دولية من فيتامين د.

مناسب للنباتيين أو لمن لا يشربون الحليب.

خيار ممتاز لتعزيز الجهاز المناعي.

ـ حليب اللوز أو الصويا :

بدائل الحليب النباتي غالبًا تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.

مثالية للنباتيين أو من لديهم حساسية من الحليب البقري.

تحقق من الملصق الغذائي للتأكد من كمية الفيتامين.

ـ مشروب الكاكاو:

بعض مشروبات الكاكاو الجاهزة تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.

خيار مناسب للأطفال والكبار لتعزيز الفيتامين مع مذاق لذيذ.

ـ مشروبات البروتين :

غالبًا تحتوي على فيتامين د، خاصة المخصصة للرياضيين وكبار السن.

تساعد على رفع مستويات الفيتامين بسرعة وبسهولة.

ـ اللبن أو الزبادي السائل:

مثل لبن العيران أو الكفير المدعم بفيتامين د.

يسهل إدراجه يوميًا ضمن النظام الغذائي.

نصائح مهمة لتعزيز امتصاص فيتامين د

ـ تناول المشروبات المدعمة مع وجبات تحتوي على دهون صحية يساعد على الامتصاص.

ـ تحقق دائمًا من الملصق الغذائي لمعرفة كمية الفيتامين الفعلية.

ـ التعرض المعتدل للشمس يبقى المصدر الطبيعي الأكثر فعالية لفيتامين د.

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

شوربة القرع

طريقة عمل شوربة القرع بمذاق شهي .. اعرفي المقادير

ماربورج

أثار قلق العالم .. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد