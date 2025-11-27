أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة العظام، الجهاز المناعي، ووظائف الجسم الحيوية، إلا أن كثيرين يعانون من نقصه بسبب قلة التعرض للشمس أو النظام الغذائي غير المتوازن.

مشروبات غنية بفيتامين د

ولحسن الحظ، أشارت موقع Harvard Health وMedical News Today وHealthline إلى مجموعة من المشروبات التي يمكن أن تمد الجسم بفيتامين د بسهولة، مما يجعلها خيارًا عمليًا لتعويض النقص وتحسين الصحة العامة.

ـ الحليب :

يحتوي عادةً على حوالي 100 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب (~240 مل).

يساعد في تعزيز صحة العظام والأسنان.

يُنصح به كمصدر أساسي للأطفال والكبار.

ـ عصائر الفواكه :

يوفر كوب واحد تقريبًا 100 وحدة دولية من فيتامين د.

مناسب للنباتيين أو لمن لا يشربون الحليب.

خيار ممتاز لتعزيز الجهاز المناعي.

مشروبات غنية بفيتامين د

ـ حليب اللوز أو الصويا :

بدائل الحليب النباتي غالبًا تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.

مثالية للنباتيين أو من لديهم حساسية من الحليب البقري.

تحقق من الملصق الغذائي للتأكد من كمية الفيتامين.

ـ مشروب الكاكاو:

بعض مشروبات الكاكاو الجاهزة تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.

خيار مناسب للأطفال والكبار لتعزيز الفيتامين مع مذاق لذيذ.

مشروبات غنية بفيتامين د

ـ مشروبات البروتين :

غالبًا تحتوي على فيتامين د، خاصة المخصصة للرياضيين وكبار السن.

تساعد على رفع مستويات الفيتامين بسرعة وبسهولة.

ـ اللبن أو الزبادي السائل:

مثل لبن العيران أو الكفير المدعم بفيتامين د.

يسهل إدراجه يوميًا ضمن النظام الغذائي.

مشروبات غنية بفيتامين د

نصائح مهمة لتعزيز امتصاص فيتامين د

ـ تناول المشروبات المدعمة مع وجبات تحتوي على دهون صحية يساعد على الامتصاص.

ـ تحقق دائمًا من الملصق الغذائي لمعرفة كمية الفيتامين الفعلية.

ـ التعرض المعتدل للشمس يبقى المصدر الطبيعي الأكثر فعالية لفيتامين د.