الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
بالصور

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
آية التيجي

تعد البطاطس من أكثر الأطعمة استهلاكًا في المنازل، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنها قد تتحول إلى مصدر خطر صحي عند تعرضها للضوء أو التلف، ما يؤدي لارتفاع نسبة مادة "السولانين" السامة. 

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

وفي ظل تزايد التحذيرات كشف موقع Healthline متى تصبح البطاطس سامة ولا تصلح للأكل، وأبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها قبل الطهي، والحالات التي تجعل البطاطس خطيرة على الصحة، وهي :

ـ ظهور اللون الأخضر على البطاطس:

 تحول البطاطس للون الأخضر يشير غالبًا لارتفاع مادة السولانين السامة، خاصة إذا ظهر اللون أسفل القشرة.

اللون الأخضر بحد ذاته ليس سامًا، لكنه علامة أكيدة على زيادة الجليكوألكالويدات.

ـ وجود براعم أو “عيون” نابتة:

وإن البراعم تحتوي على أعلى نسبة من السولانين، ما يجعل البطاطس المنبتة غير آمنة للاستهلاك.

حتى إذا لم يظهر اللون الأخضر، فإن وجود براعم فقط يعني ارتفاع السموم.

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

ـ التخزين الخاطئ والتعرض للحرارة أو الضوء:

توضح جامعة Purdue، أن تخزين البطاطس في أماكن مضيئة أو دافئة يزيد إنتاج السولانين.

البطاطس القديمة أو المخزنة لفترات طويلة معرضة أكثر للسمية.

ـ الطعم المرّ بعد الطهي:

إذا ظهرت نكهة مُرة بعد السلق أو القلي، يجب التخلص منها فورًا لأنها علامة على ارتفاع السولانين.

ـ تغير الملمس أو وجود أجزاء طرية ومتشققة:

البطاطس التي تتجعد أو تصبح طرية تكون غالبًا مرتفعة السمية وبها نمو بكتيري، ما يجعلها غير صالحة للأكل.

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

لماذا تصبح البطاطس سامّة؟

البطاطس تنتج بشكل طبيعي مركبات “السولانين” و“تشاكونين” كوسيلة دفاعية ضد الحشرات.

ارتفاع نسب هذه المركبات يحدث نتيجة الضوء، التخزين الطويل، التلف أو الإنبات.

وفقًا لـ MedlinePlus، يمكن أن تسبب هذه السموم الغثيان، التقيؤ، آلام المعدة، الإسهال، وأحيانًا أعراضًا عصبية في حالات نادرة.

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

كيف تتجنب خطورة البطاطس؟

ـ تخزين البطاطس في مكان مظلم، بارد، وجاف.

ـ تجنب تخزينها بجانب البصل لتقليل سرعة الإنبات.

ـ إزالة القشرة السميكة والأجزاء الخضراء قبل الطهي إن كانت صغيرة.

ـ التخلص منها تمامًا إذا كانت خضراء بنسبة كبيرة أو بها براعم كثيرة.

ـ عدم تناول أي بطاطس بطعم مر أو رائحة غريبة.

البطاطس السامة متى تصبح البطاطس غير صالحة للأكل أضرار البطاطس الخضراء السولانين بطاطس مزروعة بطاطس منبتة تخزين البطاطس

