رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحرر صدى البلد، حقيقة انتشر الفيروسات التنفسية في مصر، قائلا "أنه لا يوجد انتشار لأي فيروسات، ولكن ما يحدث هو تطور لفيروس الأنفلونزا، وظهور سلالة جديدة في كل عام.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن الفيروس يختلف كل عام وتصبح الأعراض جديدة، ولكن الأمر في نطاق الأمور الطبيعية، ولا يوجد اصابات اعلى من المعدلات الطبيعية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نخفي الفيروسات، ولكن حدوثها هو أمر طبيعي، معلقا “من وقت كورونا يتم العمل على عهذا الموضوع، ونتعامل وفقا للأمور المعتادة والعلاج والأدوية متوفرة”



