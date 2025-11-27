قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم سفراء عدد من دول أمريكا اللاتينية، وهم: فنزويلا، المكسيك، جمهورية الدومينيكان، بنما، كوبا، بيرو، غواتيمالا، وذلك بمقر الهيئة بالعين السخنة. ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الهيئة على عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.

وذلك في إطار تعزيز العلاقات مع المجتمع الدبلوماسي الدولي وتنمية سبل التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة.

 وكان في استقبال الوفد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والسيد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج.

وقد تضمنت فعاليات اللقاء عرضاً تقديمياً مفصلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يشمل الإمكانيات المتوفرة في أربعة مناطق صناعية رئيسية وستة موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة والصناعة. كما تم استعراض الحوافز الاستثمارية المتنوعة داخل المنطقة، بما فيها الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي توفر الوصول إلى الأسواق العالمية.

وعقب ذلك، قام الوفد بجولة تفقدية شملت زيارة المركز اللوجستي لشركة موانئ دبي العالمية داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومصنع شين شينغ لصناعة أنابيب حديد الدكتايل داخل  نطاق المطور الصناعي (تيدا- مصر)، وميناء السخنة، إلى جانب زيارة عدة منشآت صناعية داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، شملت شركات "جي بي للحافلات"، و"هيات إيجيبت للمنتجات الصحية"، للتعرف على بيئة العمل والمرافق والخدمات التي توفرها المنطقة لدعم الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة.

المنطقة الاقتصادية قناة السويس منطقة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

فورد رينجر موديل 2026

شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

مواصفات جاك جي إس 8 برو 2026 الجديدة

ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

أيهما تفضل.. ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد