لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

في خطوة غريبة وجذابة لمحبي التجارب الفريدة، يقدم متحف الحشرات بالعاصمة الصينية بكين للزوار مشروبات كافيين مبتكرة بالحشرات.

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

وتحتوي المشروبات على ديدان الوجبة الصفراء المجففة، عصارة نبات الإبريق الهضمية، وحتى الصراصير المطحونة على سطح القهوة، وفقا لما نشر في موقع “The Cover”.

وقد لاقت هذه المشروبات رواجًا واسعًا بين الشباب الفضوليين الباحثين عن تجربة فريدة، فيما أثارت دهشة الكثيرين حول العالم، ومن بينها :

ـ قهوة الصراصير:

تحتوي على صراصير مطحونة على سطح الفنجان.

معروضة للبيع بسعر 45 يوانًا (6 دولارات أمريكية).

حسب موظفي المتحف، يتم شراؤها من متجر الأعشاب الصينية التقليدية لضمان السلامة.

ـ مشروبات الكافيين مع ديدان الوجبة الصفراء:

تحتوي على ديدان وجبة صفراء مجففة.

يتمتع المشروب بنكهة “محروقة وحامضة قليلًا”، حسب تجارب شاربيها.

هذه الديدان غنية بالبروتين وقد تساعد على تعزيز جهاز المناعة وفق بعض الأطباء.

ـ مشروبات نبات الإبريق الهضمية:

يتم استخدام عصارة النبات لإعداد المشروب.

طعمه قريب من القهوة العادية، لكنه مستوحى من عالم الحشرات.

ـ مشروب النمل محدود الإصدار:

يُباع فقط خلال فعاليات معينة مثل عيد الهالوين.

له طعم حامض ويفضل تناوله الزوار الفضوليون.

ردود فعل الزوار والطب الصيني التقليدي

ويستهلك قهوة الصراصير بشكل رئيسي الشباب الفضولي، بينما يفضل الآباء والأمهات تجنبها لكرههم للصراصير.

يزعم الطب الصيني التقليدي أن مسحوق الصراصير قد يساعد في تحسين الدورة الدموية.

جميع المكونات يتم شراؤها من مصادر موثوقة لضمان سلامة المشروبات الصحية.