بالصور

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
آية التيجي

في خطوة غريبة وجذابة لمحبي التجارب الفريدة، يقدم متحف الحشرات بالعاصمة الصينية بكين للزوار مشروبات كافيين مبتكرة بالحشرات.

وتحتوي المشروبات على ديدان الوجبة الصفراء المجففة، عصارة نبات الإبريق الهضمية، وحتى الصراصير المطحونة على سطح القهوة، وفقا لما نشر في موقع “The Cover”.

وقد لاقت هذه المشروبات رواجًا واسعًا بين الشباب الفضوليين الباحثين عن تجربة فريدة، فيما أثارت دهشة الكثيرين حول العالم، ومن بينها :
ـ قهوة الصراصير:

تحتوي على صراصير مطحونة على سطح الفنجان.

معروضة للبيع بسعر 45 يوانًا (6 دولارات أمريكية).

حسب موظفي المتحف، يتم شراؤها من متجر الأعشاب الصينية التقليدية لضمان السلامة.

ـ مشروبات الكافيين مع ديدان الوجبة الصفراء:

تحتوي على ديدان وجبة صفراء مجففة.

يتمتع المشروب بنكهة “محروقة وحامضة قليلًا”، حسب تجارب شاربيها.

هذه الديدان غنية بالبروتين وقد تساعد على تعزيز جهاز المناعة وفق بعض الأطباء.

ـ مشروبات نبات الإبريق الهضمية:

يتم استخدام عصارة النبات لإعداد المشروب.

طعمه قريب من القهوة العادية، لكنه مستوحى من عالم الحشرات.

ـ مشروب النمل محدود الإصدار:

يُباع فقط خلال فعاليات معينة مثل عيد الهالوين.

له طعم حامض ويفضل تناوله الزوار الفضوليون.

ردود فعل الزوار والطب الصيني التقليدي

ويستهلك قهوة الصراصير بشكل رئيسي الشباب الفضولي، بينما يفضل الآباء والأمهات تجنبها لكرههم للصراصير.

يزعم الطب الصيني التقليدي أن مسحوق الصراصير قد يساعد في تحسين الدورة الدموية.

جميع المكونات يتم شراؤها من مصادر موثوقة لضمان سلامة المشروبات الصحية.

قهوة الصراصير متحف الحشرات بكين ديدان الوجبة الصفراء مشروبات غريبة نبات الإبريق الهضمي مشروبات الكافيين الطب الصيني التقليدي

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

