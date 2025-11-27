كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

أثار فيروس ماربورج القلق العالمي بعد تفشي حالات نادرة من العدوى، نظرًا لشدة أعراضه وارتفاع معدل الوفاة الذي قد يصل إلى 88%.

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

وينتمي الفيروس إلى عائلة الإيبولا، ويتميز بقدرته على إضعاف الجهاز المناعي والتسبب بنزيف داخلي وخارجي شديد.

وفي هذا التقرير نستعرض آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم وفق لما نشر في موقع CDC وWHO وMedical News Today، لتوضيح كيفية إصابة الجسم والدمار الذي يحدثه.

ـ دخول الجسم والانتشار الأولي:

ينتقل الفيروس من الاتصال المباشر بسوائل الجسم المصابة أو الحيوانات الحاملة مثل الخفافيش.

يبدأ في الارتباط بالخلايا الظهارية وخلايا الجهاز المناعي مثل الماكروفاجات والخلايا البلعمية.

ينتج الفيروس نسخًا جديدة داخل هذه الخلايا، ممهّدًا لانتشاره في الجسم.

ـ إصابة خلايا الجهاز المناعي:

يهاجم الفيروس الماكروفاجات وخلايا dendritic، وهي المسؤولة عن تحفيز استجابة المناعة.

ينتج عن ذلك العاصفة الالتهابية (cytokine storm)، مسببة الحمى الشديدة والتعب والإرهاق.

ـ تدمير الأوعية الدموية والأنسجة:

يضعف الفيروس الخلايا البطانية للأوعية الدموية، ما يؤدي إلى نزيف داخلي وخارجي.

هذه العملية تفسر ظهور أعراض النزيف وفشل الأعضاء في الحالات المتقدمة.

ـ فشل أجهزة متعددة:

نتيجة التهاب الأوعية الدموية وتخثر الدم الداخلي، تتأثر القلب، الكبد، الكلى، والرئتان.

يسبب ذلك انخفاض ضغط الدم، فشل كلوي، واضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، وقد يؤدي إلى الوفاة.

ـ استجابة الجهاز المناعي: وصعوبة السيطرة على الفيروس

الفيروس يعيق فعالية الخلايا التائية، مما يجعل الجسم غير قادر على القضاء على العدوى بسرعة.

سرعة تكاثر الفيروس وفعاليته في تعطيل المناعة سبب رئيسي في ارتفاع معدل الوفيات.