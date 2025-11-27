قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آية التيجي

أثار فيروس ماربورج القلق العالمي بعد تفشي حالات نادرة من العدوى، نظرًا لشدة أعراضه وارتفاع معدل الوفاة الذي قد يصل إلى 88%. 

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

وينتمي الفيروس إلى عائلة الإيبولا، ويتميز بقدرته على إضعاف الجهاز المناعي والتسبب بنزيف داخلي وخارجي شديد. 

وفي هذا التقرير نستعرض آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم وفق لما نشر في موقع CDC وWHO وMedical News Today، لتوضيح كيفية إصابة الجسم والدمار الذي يحدثه.

ـ دخول الجسم والانتشار الأولي:

ينتقل الفيروس من الاتصال المباشر بسوائل الجسم المصابة أو الحيوانات الحاملة مثل الخفافيش.

يبدأ في الارتباط بالخلايا الظهارية وخلايا الجهاز المناعي مثل الماكروفاجات والخلايا البلعمية.

ينتج الفيروس نسخًا جديدة داخل هذه الخلايا، ممهّدًا لانتشاره في الجسم.

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

ـ إصابة خلايا الجهاز المناعي:

يهاجم الفيروس الماكروفاجات وخلايا dendritic، وهي المسؤولة عن تحفيز استجابة المناعة.

ينتج عن ذلك العاصفة الالتهابية (cytokine storm)، مسببة الحمى الشديدة والتعب والإرهاق.

ـ تدمير الأوعية الدموية والأنسجة:

يضعف الفيروس الخلايا البطانية للأوعية الدموية، ما يؤدي إلى نزيف داخلي وخارجي.

هذه العملية تفسر ظهور أعراض النزيف وفشل الأعضاء في الحالات المتقدمة.

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

ـ فشل أجهزة متعددة:

نتيجة التهاب الأوعية الدموية وتخثر الدم الداخلي، تتأثر القلب، الكبد، الكلى، والرئتان.

يسبب ذلك انخفاض ضغط الدم، فشل كلوي، واضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، وقد يؤدي إلى الوفاة.

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

ـ استجابة الجهاز المناعي: وصعوبة السيطرة على الفيروس

الفيروس يعيق فعالية الخلايا التائية، مما يجعل الجسم غير قادر على القضاء على العدوى بسرعة.

سرعة تكاثر الفيروس وفعاليته في تعطيل المناعة سبب رئيسي في ارتفاع معدل الوفيات.

فيروس ماربورج كيفية عمل فيروس ماربورج أعراض ماربورج ارتفاع معدل الوفاة نزيف داخلي الجهاز المناعي فشل الأعضاء

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

