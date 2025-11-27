المدعية العامة بواشنطن: مطلق النار على الحرس الوطني قد يواجه السجن 15 عاما

قالت المدعية العامة بواشنطن جانين بيرو إن "مطلق النار قد يواجه السجن 15 عاما وسيتم توجيه تهمة القتل العمد لمطلق النار"، مضيفا أن مطلق النار لا يزال في أحد المستشفيات ونفرض عليه رقابة مشددة.

وذكرت المدعية - وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية) - أنه سيتم التحقيق بشكل دقيق في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن مطلق النار قاد سيارته من ولاية واشنطن غربا إلى العاصمة حيث استهدف اثنين من الحرس الوطني.

وأشارت إلى أن عنصري الحرس الوطني المصابين لا يزالان في وضع حرج، ويتم التحقيق في علاقات للمشتبه به مع شركاء خارج الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه سيتم التحقيق بشكل دقيق في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن المشتبه به كان لديه علاقات في أفغانستان.

ولفتت إلى أنه سيتم منع وصول أشخاص ذات خلفية عنيفة إلى الولايات المتحدة.