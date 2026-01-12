قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تطلق برامج لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية

عبدالصمد ماهر

أطلقت وزارة الصحة والسكان حزمة متخصصة من البرامج التدريبية الرامية إلى تطوير أداء القيادات الوسطى والمكاتب الفنية والإدارية؛ في إطار تعزيز الموارد البشرية ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA).

تعتمد الحزمة التدريبية على مزيج من المحاضرات النظرية ونماذج المحاكاة العملية والمناقشات التفاعلية، لضمان اكتساب المشاركين المعارف والمهارات بطريقة عملية وفعَّالة. وتشمل البرامج – التي تُعقد بالتوازي – ثلاثة مسارات تدريبية، يمتد كل منها لمدة 15 يومًا، وتستهدف نحو 200 من شاغلي الوظائف القيادية والوسطى والعاملين في المكاتب الفنية والإدارية.

تأهيل القيادات الوسطى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرامج تتضمن تأهيل القيادات الوسطى المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوزارة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير مديري وحدات الموارد البشرية بقطاع الصحة، وبرنامجًا مخصصًا لتطوير المهارات التقنية والتحليلية للمكاتب الفنية.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه البرامج صُمِّمت بعناية لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما يُسهم في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين. كما أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات المشاركين في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة فرق العمل وتحسين الأداء المؤسسي، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتطوير الوظيفي.

من جانبها، أكدت الأستاذة منال مأمون، مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، أن برنامج تأهيل مديري وحدات الموارد البشرية يركز على تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم الإدارية والإشرافية، وربط الاحتياجات التدريبية بالتوصيفات الوظيفية، وتحليل بيانات الموارد البشرية لتحديد أولويات التدريب الفعلية؛ لضمان تحقيق أعلى أثر استراتيجي للبرامج.

وبدورها، أوضحت الدكتورة هدير سويدان، مدير الإدارة العامة لتنمية المواهب، أن برنامج تأهيل القيادات الوسطى يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتخطيط وإدارة منظومة التدريب بشكل متكامل، وربط البرامج بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، وضمان استدامة أثر التدريب.

وأضافت سويدان أن البرنامج الثالث – المخصص لتطوير المهارات التقنية والتحليلية للمكاتب الفنية – يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجالات تحليل البيانات واستخدام مؤشرات الأداء، ودعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة؛ مما يعزز التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية.

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

الصحة تطلق برامج لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

