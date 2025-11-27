لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء

“نحمي مصالحنا المائية ولا فيروسات منتشرة في مصر”.. رسائل قوية أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

شركة النصر للسيارات تحقق أرباحا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر لصناعة السيارات ستعود للعمل، مشيرا إلى أن الشركة تحقق أرباح ومكاسب وهو أمر إيجابي بعد الخسائر التي كانت موجودة في أوقات سابقة

وقال مصطفى مدبولي، ، أنه سيتم العمل على إنشاء 89 مدرسة تطبيقية تكنولوجية جديدة، بالتعاون مع الجانب الأيطالي،مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون له دور في إدارة تلك المدارس وستكون معتمدة من الجانب الايطالي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن خريج تلك المدارس سيتمكن من العمل في المصانع والشركات الأجنبية خاصة الشركات الأيطالية، مما يدل على أهمية التعليم الفني

تعاون مصر وكوريا الجنوبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الجاري شهد عددًا من الأنشطة والفعاليات المهمة، أبرزها استقبال مصر لرئيس دولة كوريا الجنوبية.

وأوضح أن الزيارة تطرقت إلى بحث زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى امتلاك كوريا عددًا من المشروعات الصناعية القائمة داخل مصر، ومنها صناعة الهواتف المحمولة وصناعة السفن.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إضافة إلى حضوره فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة الأنجولية.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي ضمن نهج استراتيجي تتبناه الدولة لتعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية وتوسيع مجالات الشراكة معها، وهو ما تعكسه نتائج الاجتماعات والقمم التي شاركت بها مصر مؤخرًا.

إشادات دولية بجهود الرئيس السيسي لوقف حرب غزة



أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن جهود مصر وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، قد نالا إشادة دولية واسعة.

وأوضح "مدبولي" أن المجتمع الدولي يقدّر الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، وإصرارها على الدفع نحو حل يضمن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم في القطاع.

مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي.

تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه ترأس أمس أعمال اللجنة العليا المصرية-الجزائرية، بحضور نظيره الجزائري، الذي أشاد بالدور المصري ونجاح الشركات المصرية العاملة في الجزائر.



وأكد مدبولي حرص الحكومة على البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون في مختلف المجالات.

تفعيل بروتوكولات التعاون بين البلدين



وأشار مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المشترك، موضحًا أنه تم الاتفاق على العمل بجدية وسرعة لتنفيذ وتفعيل جميع الوثائق وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الجانب الجزائري.



وشدد على أن العلاقات بين مصر والجزائر تشهد زخمًا متصاعدًا، يعكس حرص القيادتين على ترجمة الشراكة إلى خطوات تنفيذية واضحة.

"إيني" تضخ استثمارات إضافية بـ8 مليارات دولار في مصر



وفي سياق موازٍ، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية لبحث مستجدات أوضاع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول وزيادة الإنتاج.



وأشار إلى أن "إيني" أعلنت اعتزامها ضخ 8 مليارات دولار استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتعاون مع شركائها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة.

لا انتشار لأي فيروسات بمصر



كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحرر صدى البلد، حقيقة انتشر الفيروسات التنفسية في مصر، قائلا "أنه لا يوجد انتشار لأي فيروسات، ولكن ما يحدث هو تطور لفيروس الأنفلونزا، وظهور سلالة جديدة في كل عام.

وقال مصطفى مدبولي، أن الفيروس يختلف كل عام وتصبح الأعراض جديدة، ولكن الأمر في نطاق الأمور الطبيعية، ولا يوجد اصابات اعلى من المعدلات الطبيعية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نخفي الفيروسات، ولكن حدوثها هو أمر طبيعي، معلقا “من وقت كورونا يتم العمل على عهذا الموضوع، ونتعامل وفقا للأمور المعتادة والعلاج والأدوية متوفرة”

تحسين معيشة المواطن



وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التحية والتقدير للمصريين على تحمل الفترات الصعبة التي مرت بها مصر أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وقال مصطفى مدبولي ، :" احنا تحملنا عبء بناء دولة والعالم بأكمله في أزمة اقتصادية كبيرة والمحيط الإقليمي به تحديات هائلة ".

وتابع مدبولي :" كل تركيزنا الآن قائم على كيفية بدء شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في كافة المجالات سواء في الصحة والتعليم ومستوى الدخول وثبات الأسعار ".



واكمل مدبولي :" الطبقة المتوسطة تمثل النسيج الحقيقي للشعب المصري والجزء الحقيقي لقوة الدولة المصرية ".

ولفت مدبولي :" الثلاث أعوام المقبلة سنعكف على تحسين مستوى جودة الحياة والقدرة الاقتصادية للأسرة المصرية كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح ".

التركيز على تطوير التعليم الفني



وقال مصطفى مدبولي، إن كل التركيز على التعليم الفني، وكان توجيهي بتطوير كل هذه المدارس يتم تطويرها وإدارتها من القطاع الخاص من رجال الصناعة ورجال الإنتاج فهم الأقدر في كفاءة الإدارة وطبيعة احتياج السوق، نحن نعترف بهذا الأمر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على هذا الأمر بجهد كبير وبسرعة جيدة، منوها أننا اليوم لدينا حجم هائل من المدارس الآن يدار بالقطاع الخاص.

وأوضح أن الأهم أننا بدأنا إدخال البعد الدولي وأن الشهادة الحاصل عليها الشاب يكون معترف بها دوليا.

وذكر أن دول أوروبا تطلب مننا عمالة مصرية مدربة لتصديرها للدول الأجنبية، منوها أن اللقاء الذي تم مع رئيس وزراء كرواتيا كان بيكلمني على هذا الأمر وبيقول إننا نحتاج عددا أكبر من العمالة المصرية.

نحمي مصالحنا المائية

طمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بشأن ما أثاره البعض حول ارتفاع منسوب المياه بعد افتتاح سد النهضة، وما تبعه من غرق بعض الأراضي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الوضع وفق خطط دقيقة ومدروسة.



وقال مدبولي إن الحديث الذي تردّد حول "لماذا لم يتم فتح مفيض توشكى" غير دقيق، موضحًا أن مفيض توشكى هو جزء أساسي من خطة الدولة لاستيعاب أكبر كمية من المياه الفائضة، وأن هناك أعمالًا مسبقة نفذتها أجهزة الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية بما يضمن التعامل مع أي كميات إضافية من المياه بشكل آمن وفعّال.



وأضاف رئيس الوزراء أنه يُجري متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، وهناك تواصل مستمر وتصور واضح بشأن التحركات والإجراءات الفنية اللازمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل وفق خطط استباقية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات والاحتمالات لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة.



وأكد مدبولي أن مصر تعمل دائمًا من منطلق التعاون الإقليمي، قائلًا: "مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل"، لكنها تحرص في الوقت نفسه على حماية مصالحها المائية واتخاذ كل ما يلزم لضمان أمنها المائي.