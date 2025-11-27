أزمة تجديد في الرجاء تمنح الأهلي فرصة لـ ضم بلعمري



يواصل النادي الأهلي مراقبة وضعية يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء المغربي، مستغلًا اقتراب نهاية عقد اللاعب ورغبة الأحمر في تعزيز الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة.

وتوجد قناعة داخل إدارة الأهلي بقدرة بلعمري على تقديم إضافة فنية واضحة حال التعاقد معه.

المفاوضات تصل لطريق مسدود مع الرجاء

وبحسب ما كشفته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن المفاوضات بين الرجاء وبلعمري وصلت إلى طريق مسدود، بسبب خلافات مالية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول تجديد العقد. وتمسك اللاعب باستكمال موسمه مع الفريق حتى نهاية عقده في الصيف المقبل قبل الانتقال إلى وجهة جديدة.

800 مليون سنتيم

وطالب بلعمري بمنحة مالية تصل إلى 800 مليون سنتيم، بينما لم يوافق الرجاء سوى على 400 مليون سنتيم، وهو ما دفع اللاعب لرفض جميع المقترحات المقدمة من النادي، رغم رغبة الرجاء في بيعه خلال الميركاتو الشتوي للاستفادة من الصفقة بدل رحيله مجانًا الصيف القادم، إلا أن التطورات الحالية تشير إلى أن الأمور لا تسير وفق ما يخطط له النادي المغربي.

وتسببت أزمة تمديد العقد في تصاعد حالة الجدل والضغوط داخل الفريق، في وقت لم تتمكن إدارة الرجاء من الوصول إلى صيغة تفاهم مع اللاعب حتى الآن.

وفي المقابل، وضع الأهلي اسم فؤاد زهواني، الظهير الأيسر لمنتخب المغرب تحت 20 عامًا، ضمن خياراته المطروحة استعدادًا للميركاتو الشتوي، في حال تعثر المفاوضات أو تأخر الحسم في ملف بلعمري.