لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد النني وإبراهيم عادل يقودان الجزيرة أمام الأهلي في كأس التحدي

منتصر الرفاعي

أعلنت اللجنة المنظمة عن إقامة مباراة كأس التحدي الإماراتي القطري يوم 25 يناير المقبل، والتي ستجمع بين نادي الجزيرة الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، ونادي الأهلي.

وتعود بطولة السوبر القطري الإماراتي في نسختها الثالثة لتواصل أجواء المتعة والإثارة على مدار أربعة أيام، بمشاركة 8 أندية، بواقع أربعة فرق من كل دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم بين قطر والإمارات.

وتقام النسخة الثالثة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير، وتتضمن برنامجًا كرويًا حافلًا يضم أربع بطولات ذات طابع تنافسي مميز بين أندية البلدين، حيث تنطلق الفعاليات يوم 22 يناير بمباراة كأس السوبر بين الغرافة القطري والشارقة الإماراتي على استاد "ثاني بن جاسم" في الدوحة.

وفي 23 يناير، تحتضن أبوظبي مواجهة درع التحدي بين الوحدة الإماراتي والدحيل القطري على استاد "آل نهيان"، فيما تقام ثالث المواجهات بين السد القطري وشباب الأهلي الإماراتي في 24 يناير على استاد "جاسم بن حمد" بالدوحة.

وتختتم البطولة يوم 25 يناير بلقاء كأس التحدي الذي يجمع الأهلي القطري والجزيرة الإماراتي على استاد "محمد بن زايد" في أبوظبي.

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يكرّم المهندس منصور بدوي تقديرًا لمساهماته في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

سلع غذائية ارشيفيه

أسعار السلع الغذائية اليوم في أسواق الوادي الجديد

وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ

ضبط 10 آلاف لتر سولار و5 أطنان ملح في حملة تموينية بكفر الشيخ

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

