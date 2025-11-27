محمد النني وإبراهيم عادل يقودان الجزيرة أمام الأهلي في كأس التحدي

أعلنت اللجنة المنظمة عن إقامة مباراة كأس التحدي الإماراتي القطري يوم 25 يناير المقبل، والتي ستجمع بين نادي الجزيرة الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، ونادي الأهلي.

وتعود بطولة السوبر القطري الإماراتي في نسختها الثالثة لتواصل أجواء المتعة والإثارة على مدار أربعة أيام، بمشاركة 8 أندية، بواقع أربعة فرق من كل دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم بين قطر والإمارات.

وتقام النسخة الثالثة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير، وتتضمن برنامجًا كرويًا حافلًا يضم أربع بطولات ذات طابع تنافسي مميز بين أندية البلدين، حيث تنطلق الفعاليات يوم 22 يناير بمباراة كأس السوبر بين الغرافة القطري والشارقة الإماراتي على استاد "ثاني بن جاسم" في الدوحة.

وفي 23 يناير، تحتضن أبوظبي مواجهة درع التحدي بين الوحدة الإماراتي والدحيل القطري على استاد "آل نهيان"، فيما تقام ثالث المواجهات بين السد القطري وشباب الأهلي الإماراتي في 24 يناير على استاد "جاسم بن حمد" بالدوحة.

وتختتم البطولة يوم 25 يناير بلقاء كأس التحدي الذي يجمع الأهلي القطري والجزيرة الإماراتي على استاد "محمد بن زايد" في أبوظبي.