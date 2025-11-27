قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
رياضة

تعرّف على مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، برئاسة محمد يوسف، المدير الرياضي، جدول مجموعات البطولة التي تنطلق غدًا الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر؛ وينظمها النادي بالتعاون بين شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة «لايف أدفنتشر»، وتقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري. 
وتقام بطولة الأهلي الدولية بمشاركة 18 ناديًا من مدارس كروية مختلفة حول العالم وتم تقسيم الفرق المشاركة لثلاث مجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: الأهلي - باير ليفركوزن الألماني - أكاديمية برشلونة - إسكولا فيرشافيا البولندي - روخ لفيف الأوكراني - سيراميكا كليوبترا.
المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي - بيرشوت البلجيكي - ميسزولي بودابست المجري - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - أكاديمية رايت تو دريم العالمية.
المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي - منتخب كازاخستان - دوناتيللو أوديني الإيطالي - منتخب إستونيا - نادي زد - كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.
وتُعد النسخة الأولى من البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم التي تهدف إلى توفير احتكاك دولي قوي لفرق قطاع الناشئين بالنادي.

