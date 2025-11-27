أحمد حسن : تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تغيير في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن :توروب يجري تغيير وحيد في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بالدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي الذي يغيب عن قائمة المباراة للإصابة في العضلة الضامة.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجيش الملكي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية المشفرة