دوري أبطال إفريقيا.. مفاجآت بتشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق الجيش الملكي في إطار منافسات دور الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مجموعته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط فيما جاء يانج أفريكانز وصيفا بنفس الرصيد والجيش الملكي بدون رصيد فى المركز الثالث فيما يتذيل فريق شبيبة القبائل الجزاءري الترتيب.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري باربعة أهداف مقابل هدف فى إفتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجيش الملكي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.



وتذاع مباراة فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق الجيش الملكي المغربي فى إطار ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بين سبورتس القطرية المشفرة.





تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الجيش الملكي

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر المتوقع لمواجهة نظيره فريق الجيش الملكي المغربي والذي جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير



الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر ابراهيم - احمد نبيل كوكا



الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - تريزيجيه



الهجوم: زيزو - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر

