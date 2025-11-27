الغندور يتغنى بنجم الأهلي: من أجمل وأنظف الشخصيات

أشاد الإعلامي خالد الغندور بنجم الأهلي محمود حسن تريزيجية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
و كتب الغندور:محمود تريزيجيه من اجمل و انظف الشخصيات اللي ممكن تعرفها في حياتك شخص نقي و محترم و متواضع و قبل كل ده لاعب كرة كبير
مشاده كلامية بين تريزيجية وأشرف بن شرقي
وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن مشاده كلامية بين تريزيجية وأشرف بن شرقي .
وكتب الغندور من خلال حسابه الرسمي فيس بوك :" باصي الكرة و الرد العب و انت ساكت الكلام ده حصل و بيحصل طول الوقت في الملعب.
وتابع : اعتقد الموضوع هينتهي خارج الملعب بين بن شرقي و تريزيجيه و خصوصا انهم زمايل من ايام الريان القطري ".