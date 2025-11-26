بعد ايقاف رمضان صبحي 4 سنوات..الغندور يعلق: المصائب لا تأتي فرادى

علق الإعلامي خالد الغندور بعد أصدار المحكمة الرياضية الدولية حكمًا رسميًا بإيقاف اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب انتهاك قانون مكافحة المنشطات!

يحل للاعب الطعن على قرار المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى!".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد عزاء الإعلامية دينا سليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"عزاء المهندس محمود سليم حمايا الغالي و والد زوجتي الإعلامية دينا سليم يوم السبت في قاعة الكريم مسجد الشرطة الشيخ زايد امام الهايبر بإذن الله".



موعد ومكان صلاة الجنازة

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقام صلاه الجنازه علي المهندس محمود سليم والد زوجتي بعد صلاه العصر مسجد الشرطه صلاح سالم".



وفي ضوء متابعة قضية اللاعب رمضان صبحي، والتي تتضمن قيامه بالتزوير الرسمي، وذلك عن طريق تكليف شخص أخر بخوض امتحانات المعهد بدل منه، وقت سفر اللاعب للاحتراف في انحلترا، والتي على أساسها تم اتخاذ ضده الاجراءات القانونية.

وفي هذا الإطار، حصل موقع “صدى البلد” على نص أقواله مُجري التحريات في قضية اللاعب رمضان صبحي، لاتهامه في قضية التزوير.



وقال مجري التحريات العقيد عمرو طلال، في تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم رمضان صبحي، لم يقوم بأداء امتحانات المعهد والحضور بصفه رسمية، ولم يحضر أي امتحانات خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ واللي كان بيحضر مكانه الامتحانات في الترم الأول وكذا أول مادة من الترم الثاني المتهم / يوسف م.