جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد ايقاف رمضان صبحي 4 سنوات..الغندور يعلق: المصائب لا تأتي فرادى

علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور بعد أصدار المحكمة الرياضية الدولية حكمًا رسميًا بإيقاف اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب انتهاك قانون مكافحة المنشطات! 
يحل للاعب الطعن على قرار المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا 
يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى!".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد عزاء الإعلامية دينا سليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"عزاء المهندس محمود سليم حمايا الغالي و والد زوجتي الإعلامية دينا سليم يوم السبت في قاعة الكريم مسجد الشرطة الشيخ زايد امام الهايبر بإذن الله".


وقد كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد ومكان صلاة والد زوجته المهندس محمود سليم، الذي وافته المنية اليوم.

موعد ومكان صلاة الجنازة
وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقام صلاه الجنازه علي المهندس محمود سليم والد زوجتي بعد صلاه العصر مسجد الشرطه صلاح سالم".


وكان الإعلامي خالد الغندور ، قد نعى والد زوجته المهندس محمود سليم.


وفي ضوء متابعة قضية اللاعب رمضان صبحي، والتي تتضمن قيامه بالتزوير الرسمي، وذلك عن طريق تكليف شخص أخر بخوض امتحانات المعهد بدل منه، وقت سفر اللاعب للاحتراف في انحلترا، والتي على أساسها تم اتخاذ ضده الاجراءات القانونية.

وفي هذا الإطار، حصل موقع “صدى البلد” على نص أقواله مُجري التحريات في قضية اللاعب رمضان صبحي، لاتهامه في قضية التزوير.


وقال مجري التحريات العقيد عمرو طلال، في تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم  رمضان صبحي، لم يقوم بأداء امتحانات المعهد والحضور بصفه رسمية، ولم يحضر أي امتحانات خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ واللي كان بيحضر مكانه الامتحانات في الترم الأول وكذا أول مادة من الترم الثاني المتهم / يوسف م.

الإعلامي خالد الغندور الغندور أصدار المحكمة الرياضية الدولية حكمًا رسميًا بإيقاف اللاعب رمضان صبحي رمضان صبحي المحكمة الرياضية الدولية لاعب نادي بيراميدز بيراميدز

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

