فرصة أخيرة | حازم خميس يكشف عن إمكانية طعن رمضان صبحي على قضية إيقافه

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن فرصة وحيدة أمام رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للطعن على قرار إيقافه 4 سنوات في قضية المنشطات.

قال حازم خميس فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: تسلمنا خطاب إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات في قضية المنشطات.

أضاف حازم خميس: رمضان صبحي أمامه فرصة وحيدة للطعن على قرار إيقافه 4 سنوات في قضية المنشطات أمام المحكمة الفيدرالية.

كانت المحكمة الرياضية الدولية كاس أعلنت قرارها بشأن قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حيث وجهت له تهمة التلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

وأصدرت المحكمة الرياضية اليوم قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

يأتى ذلك بعد أزمة رمضان صبحي في قضية التزوير التي لاحقته بسبب امتحانه في احد المعاهد الدراسية .

قرار نهائي فى قضية منشطات رمضان صبحي

في يوم 27 مايو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته.

يوم 17 يوليو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي وقررت بالأغلبية، الآتي:

1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

يوم 22 يوليو 2024.. عاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات.

يوم 26 نوفمبر 2025.. قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بشكل رسمي ونهائي.