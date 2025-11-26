قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرصة أخيرة | حازم خميس يكشف عن إمكانية طعن رمضان صبحي على قضية إيقافه

حازم خميس
حازم خميس
يسري غازي

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن فرصة وحيدة أمام رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للطعن على قرار إيقافه 4 سنوات في قضية المنشطات.

قال حازم خميس فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: تسلمنا خطاب إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات في قضية المنشطات.

أضاف حازم خميس: رمضان صبحي أمامه فرصة وحيدة للطعن على قرار إيقافه 4 سنوات في قضية المنشطات أمام المحكمة الفيدرالية.

كانت المحكمة الرياضية الدولية كاس أعلنت قرارها بشأن قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حيث وجهت له تهمة التلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

وأصدرت المحكمة الرياضية اليوم قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

يأتى ذلك بعد أزمة رمضان صبحي في قضية التزوير التي لاحقته بسبب امتحانه في احد المعاهد الدراسية .

قرار نهائي فى قضية منشطات رمضان صبحي

في يوم 27 مايو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته.

يوم 17 يوليو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي وقررت بالأغلبية، الآتي:

1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

يوم 22 يوليو 2024.. عاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات.

يوم 26 نوفمبر 2025.. قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بشكل رسمي ونهائي.

حازم خميس رمضان صبحي بيراميدز

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يستمع لمواطني عزبة شاهين حي غرب ويوجه بحلول فورية للشكاوى

طلاب جامعة كفر الشيخ

طلاب جامعة كفر الشيخ يدشنون حملة للتبرع بالدم بالمستشفى الجامعي.. صور

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

