حببني في الصيد .. الغندور يودع والد زوجته بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي خالد الغندور والد زوجته المهندس محمود سليم، الذي وافته المنية اليوم.

وشارك خالد الغندور صورة لوالد زوجته وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حمايا العزيز كان من اكثر الأشياء اللي بيحبها هي الصيد سواء السمك او الطيور و كان عاشق لده و مستمر عليه و حببني في الصيد جدا الله يرحمك و يغفر لك و يجعل الجنة مكانك".



كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد عزاء والد زوجته الإعلامية دينا سليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"عزاء المهندس محمود سليم حمايا الغالي و والد زوجتي الإعلامية دينا سليم يوم السبت في قاعة الكريم مسجد الشرطة الشيخ زايد امام الهايبر بإذن الله".



وكشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد ومكان صلاة والد زوجته المهندس محمود سليم، الذي وافته المنية اليوم.

موعد ومكان صلاة الجنازة

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقام صلاه الجنازه علي المهندس محمود سليم والد زوجتي بعد صلاه العصر مسجد الشرطه صلاح سالم".



