قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مطمئنا المواطنين.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري يدخل مرحلة استقرار
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص بأكتوبر
طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لهيئة الرعاية الصحية بحضور مدبولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
وزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي
خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ادعوله بالرحمة.. الغندور ينعي والد زوجته محمود سليم

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

نعى الإعلامي خالد الغندور ، والد زوجته المهندس محمود سليم.

حما الغندور

وكتب الغندور ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله و إنا اليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي المهندس محمود سليم والد زوجتي دينا سليم أتمنى من الجميع الدعاء له بالمغفرة و الرحمة".

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

وكشف الإعلامي خالد الغندور ، عن تطورات مثيرة في مفاوضات انتقال نجم الأهلي إمام عاشور إلى الدوري الأمريكي، وسط عرض اعتبره الأقرب للاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تفاصيل العرض الأمريكي لضم إمام عاشور

وأكد “الغندور” ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن إمام عاشور ووكيله آدم وطني أبديا بالفعل موافقة مبدئية على خوض تجربة الاحتراف في MLS، بعد وصول عرض رسمي من أحد أندية الدوري الأمريكي، والذي تشير التوقعات إلى أنه نيويورك ريد بولز.

وأوضح أن صيغة العرض قد تكون إعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه لاحقًا، في خطوة قد تمثل بداية انتقال كبير للدولي المصري خارج القارة.

ويشتمل العرض الأمريكي على امتيازات مالية ضخمة، أبرزها راتب مضاعف يفوق ما يحصل عليه إمام عاشور داخل الأهلي وحوافز إضافية مرتبطة بالأداء والمشاركات.

والمفاجأة الأكبر كانت تضمين العرض بندًا يمنح إمام عاشور فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية، في حال إتمام الانتقال النهائي للنادي، وهو ما يجعل الصفقة أكثر إغراءً من الناحية الشخصية والمهنية.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه خلال الأيام المقبلة، خاصة أن العرض يُعد من أقوى العروض التي تلقاها اللاعب منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

الغندور الاهلي الزمالك حماة الغندور والد زوجه الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الاهلي

نجم الأهلي يتلقى عروض من الزمالك و بيراميدز واللاعب يرغب في الانتقال للخليج

تعدين

اكتشاف تاريخي يعيد رسم خريطة التعدين في العالم.. ماذا وجد العلماء؟

ترشيحاتنا

هاجد احمد

هاجر أحمد : ماتأمنوش لأى بني آدم ثانية عنيكوا على الأطفال طول الوقت

عامر منيب

في ذكرى عامر منيب.. مسيرة فنية قصيرة لكنها لا تنسى

ياسمين صبري

ياسمين صبري: «ست البيت أصعب وظيفة في الحياة»

بالصور

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد