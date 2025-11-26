ادعوله بالرحمة.. الغندور ينعي والد زوجته محمود سليم

نعى الإعلامي خالد الغندور ، والد زوجته المهندس محمود سليم.

حما الغندور

وكتب الغندور ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله و إنا اليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي المهندس محمود سليم والد زوجتي دينا سليم أتمنى من الجميع الدعاء له بالمغفرة و الرحمة".

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

وكشف الإعلامي خالد الغندور ، عن تطورات مثيرة في مفاوضات انتقال نجم الأهلي إمام عاشور إلى الدوري الأمريكي، وسط عرض اعتبره الأقرب للاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تفاصيل العرض الأمريكي لضم إمام عاشور

وأكد “الغندور” ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن إمام عاشور ووكيله آدم وطني أبديا بالفعل موافقة مبدئية على خوض تجربة الاحتراف في MLS، بعد وصول عرض رسمي من أحد أندية الدوري الأمريكي، والذي تشير التوقعات إلى أنه نيويورك ريد بولز.

وأوضح أن صيغة العرض قد تكون إعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه لاحقًا، في خطوة قد تمثل بداية انتقال كبير للدولي المصري خارج القارة.

ويشتمل العرض الأمريكي على امتيازات مالية ضخمة، أبرزها راتب مضاعف يفوق ما يحصل عليه إمام عاشور داخل الأهلي وحوافز إضافية مرتبطة بالأداء والمشاركات.

والمفاجأة الأكبر كانت تضمين العرض بندًا يمنح إمام عاشور فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية، في حال إتمام الانتقال النهائي للنادي، وهو ما يجعل الصفقة أكثر إغراءً من الناحية الشخصية والمهنية.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه خلال الأيام المقبلة، خاصة أن العرض يُعد من أقوى العروض التي تلقاها اللاعب منذ انضمامه للقلعة الحمراء.