وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
رياضة

خالد طلعت: "الحمد لله إن الأهلي ملاعبشي الزمالك في اليومين دول"

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجآت مدوية وغير متوقعة في ماتشات كرة القدم في العالم كله.

مفاجآت مدوية

وكتب خالد  طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حصل مفاجأت مدوية وغير متوقعة في ماتشات كرة القدم في العالم كله

- دوري أبطال أوروبا :

مانشيستر سيتي اتغلب على ملعبه من باير ليفركوزن 2-0

برشلونة اتغلب من تشيلسي 3-0

جالاتا سراي اتغلب على ملعبه من يونيون سانت جيلوس 1-0

أياكس اتغلب على ملعبه من بنفيكا 2-0

نيوكاسل يونايتد اتغلب من مارسيليا 2-1

- الدوري الانجليزي :

مانشيستر يونايتد اتغلب على ملعبه من ايفرتون

- الدوري الايطالي : 

تورينو اتغلب على ملعبه من كومو 5-1

- دوري أبطال أسيا :

السد القطري اتغلب من الوحدة الاماراتي 3-1

أهلي جدة حامل اللقب اتغلب على ملعبه من الشارقة الامارتي 1-0

اتحاد جدة اتغلب من الدحيل القطري 4-2

الحمد لله ان الأهلي ملاعبشي الزمالك في اليومين دول"

وفي هذا الإطار قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن مفاجأة بشأن أغلى ٥ لاعبين من المنتظر مشاركتهم في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي تنطلق في قطر بداية ديسمبر المقبل.

أغلى ٥ لاعبين في كأس العرب

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صدق او لا تصدق.. أغلى ٥ لاعبين في كأس العرب للمنتخبات منهم ٣ برازيليين ولاعب أرجنتيني !!".

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، قرر استبدال اللاعب مصطفى شلبي — المقيد في القائمة — بمحمد مسعد لاعب مودرن سبورت ، بعد أن أكدت التقارير الطبية صعوبة لحاق شلبي بمباريات البطولة.

كما قرر الجهاز الفني ضم اللاعب إسلام سمير ضمن قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أي لاعب بسبب الإصابة.

وينطلق معسكر المنتخب في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشهد المعسكر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في دوري رابطة الأبطال الإفريقية والكونفدرالية، على أن ينضم اللاعبون إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم.

وأبدى الجهاز الفني ارتياحه لإقامة المعسكر في مركز المنتخبات الوطنية، لما يضمه من إمكانات ومقومات تضمن نجاح فترة الإعداد.

من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني ثقته الكبيرة في مجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة النهائية، وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس العرب.

كما وجه الشكر للاعبين الذين شاركوا في المعسكرات السابقة ولم تشملهم القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا فقط.

في السياق نفسه، أكد أحمد حسن مدير المنتخب أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه لتحقيق الانتصارات في البطولة، التي تتميز دائمًا بقوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

وأضاف أن المنتخب — رغم حداثة تكوينه — قدم أداءً جيدًا في المباريات الست السابقة، إذ فاز في أربع مباريات على تونس مرتين، وعلى البحرين والجزائر، وتعادل في مباراة واحدة أمام الجزائر، وخسر مباراة واحدة أمام المغرب في الدار البيضاء

خالد طلعت نجوم الكرة نجوم الرياضه الكرة المصرية الكرة الاوروبيه

