مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
أغلى ٥ لاعبين في كأس العرب.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن مفاجأة بشأن أغلى ٥ لاعبين من المنتظر مشاركتهم في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي تنطلق في قطر بداية ديسمبر المقبل.

أغلى ٥ لاعبين في كأس العرب

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صدق او لا تصدق.. أغلى ٥ لاعبين في كأس العرب للمنتخبات منهم ٣ برازيليين ولاعب أرجنتيني !!".

محمد مسعد بديلًا لمصطفى شلبي بقائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، قرر استبدال اللاعب مصطفى شلبي — المقيد في القائمة — بمحمد مسعد لاعب مودرن سبورت ، بعد أن أكدت التقارير الطبية صعوبة لحاق شلبي بمباريات البطولة.

كما قرر الجهاز الفني ضم اللاعب إسلام سمير ضمن قائمة الاحتياط تحسبًا لاستبعاد أي لاعب بسبب الإصابة.

وينطلق معسكر المنتخب في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشهد المعسكر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في دوري رابطة الأبطال الإفريقية والكونفدرالية، على أن ينضم اللاعبون إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم.

وأبدى الجهاز الفني ارتياحه لإقامة المعسكر في مركز المنتخبات الوطنية، لما يضمه من إمكانات ومقومات تضمن نجاح فترة الإعداد.

من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني ثقته الكبيرة في مجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة النهائية، وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس العرب.

كما وجه الشكر للاعبين الذين شاركوا في المعسكرات السابقة ولم تشملهم القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا فقط.

في السياق نفسه، أكد أحمد حسن مدير المنتخب أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه لتحقيق الانتصارات في البطولة، التي تتميز دائمًا بقوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

وأضاف أن المنتخب — رغم حداثة تكوينه — قدم أداءً جيدًا في المباريات الست السابقة، إذ فاز في أربع مباريات على تونس مرتين، وعلى البحرين والجزائر، وتعادل في مباراة واحدة أمام الجزائر، وخسر مباراة واحدة أمام المغرب في الدار البيضاء

كأس العرب اغلي ٥لاعبين الاهلي الزمالك خالد طلعت

