رياضة

هيثم فاروق يتحدث عن الراحل محمد صبري

هيثم فاروق
هيثم فاروق
باسنتي ناجي

تحدث هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، عن الكونت الراحل محمد صبري.

هيثم فاروق يتحدث عن الكونت

وقال هيثم فاروق في تصريحات إذاعيه : “محمد صبري من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر و أفريقيا ولولا الظروف كان هيتقدر اكتر جماهيرا و إعلاميًا، الله يرحمه ويصبر اهله و يصبر كل جماهير و مسؤولين الزمالك، لو جمعنا أفضل عشر أهداف في مباريات الزمالك والاهلي هنلاقي صبري متصدر القائمة دي، لاعب كان مؤثر و بييجي على نفسه كتير عشان الزمالك و يستحق التكريم هو و أولاده”.

تكريم الراحل محمد صبري.. أيمن يونس يشيد بوفاء جماهير الزمالك

وكان قد أشاد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق بتكريم الراحل محمد صبري قبل لقاء وزيسكو الزامبي .

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" لا نجد الكلمات التي تصف عظمه و جمال و وفاء جماهير الزمالك ..بجد ربنا يخليكوا لينا..انتوا السند الحديدي الذي لا يلين و لا يمل و لا يتوقف عن مسانده الزمالك و نجومه  في كل وقت..

وتوجه النجوم القدامى إلى الجماهير قبل انطلاق المباراة وهم يرتدون قمصانًا سوداء تحمل صورة محمد صبري، في لفتة إنسانية تعكس تقديرهم الكبير لما قدمه الراحل للنادي عبر مسيرته الحافلة.


وقف فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي دقيقة حداد على روح أسطورة الزمالك الراحل محمد صبري الذي توفي منذ أيام في حادث سير، وذلك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وارتدي لاعبي الزمالك تيشيرت أسود على صورة الراحل محمد صبري قبل بدء اللقاء تكريما له، كما قامت الجماهير البيضاء بعمل تيفو للراحل بعنوان : الكونت .. محمد صبري، وغيرها من البانرات أبرزها : بنكسب بشقانا يا صبري، وستظل لنا أسطورة خالده.

هيثم فاروق الزمالك الكونت محمد صبري القلعه البيضاء

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية

الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

