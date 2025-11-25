قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: جلسة بين عبدالرؤوف وجهاد لاحتواء غضبه بعد تبديله في مباراة الزمالك وزيسكو

محمود جهاد
محمود جهاد
باسنتي ناجي

كشف خالد الغندور عن الجلسة  التي أقيمت بين أحمد عبدالرؤوف ومحمود جهاد لاحتواء غضبه بعد تبديله في مباراة الزمالك وزيسكو.

جلسه بين عبد الرؤوف وجهاد

وقال الغندور عبر تصريحات إذاعيه:"“محمود جهاد كان حزين بعد خروجه، ولكن أحمد عبدالرؤوف، عقد جلسة خاصة مع اللاعب بعد المباراة، شرح له فيها سبب استبداله أمام زيسكو”.

وتابع:“السبب الأول أن اللاعب حصل على إنذار بعد إصابة دونجا وبالتالي كان هناك تخوف من الانذار التاني والطرد خصوصًا أن اللاعب يغيب منذ فترة طويلة عن الملاعب”.

وأكمل :“اللاعب تفهم وجهة نظر المدرب وأظهر احترافية كبيرة في التعامل مع القرار، كما وعد عبد الرؤوف اللاعب محمود جهاد إنه سيكون موجود الفترة القادمة ووعده بالحصول على فرصة في مباريات القادمة ومباريات كأس الرابطة”

واختتم“هذا سبب تغيير اللاعب فور نزوله بدقائق قليلة وليس لأي سباب فنية”

عبد الرؤوف يكشف سبب استبدال جهاد مبكرا.. ويؤكد: استبعاد محمد السيد قرار إداري

وكان قد أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن تقديره الكبير لجماهير القلعة البيضاء على لفتتهم الإنسانية بتكريم الراحل محمد صبري، مؤكداً أن دعم الجماهير كان له تأثير معنوي إيجابي على اللاعبين. 

وأوضح أن فريقه كان قادرًا على إنهاء مباراة زيسكو الزامبي من الشوط الأول، إلا أن التسرع وعدم استغلال الفرص حال دون ذلك.

تراجع الأداء في الشوط الثاني وأسباب فنية واضحة

أشار عبد الرؤوف إلى أن الأداء في الشوط الثاني لم يصل إلى المستوى المأمول، حيث لم تُنفذ التحولات بالشكل المطلوب، كما أن عودة اللاعبين الدوليين جاءت قبل اللقاء بفترة قصيرة، وهو ما أثر على الانسجام البدني والفني داخل الملعب.

سبب استبدال محمود جهاد المبكر

كشف المدير الفني أن استبدال محمود جهاد بعد 20 دقيقة فقط كان بهدف حمايته، خاصة أنه عائد من غياب طويل استمر 7 أشهر بسبب الإصابة، بالإضافة إلى حصوله على بطاقة صفراء، ومع طبيعة اللعب المفتوح التي تطلبت معدلات جري عالية، فضّل الجهاز الفني استبداله حتى لا يتعرض لإصابة جديدة.

ثقة كاملة في شيكو بانزا ونفي للأنانية

أكد عبد الرؤوف اقتناعه التام بإمكانات شيكو بانزا الفنية، موضحًا أن ضيق الوقت يمنع العمل الفردي على تصحيح الأخطاء. كما نفى وجود أي أنانية بين اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى احتياج الفريق للفوز وحصد الثلاث نقاط في بداية المشوار القاري.

غياب محمد السيد وقرارات فنية بحتة

أوضح أن غياب محمد السيد جاء بناءً على وجهة نظر إدارية تتعلق بعدم حسم ملف تجديده، مؤكدًا تقديره له فنيًا. كما أشار إلى أن استبعاد سيف جعفر كان لوجهة نظر فنية، وأنه لا يستطيع إرضاء جميع اللاعبين دائمًا.

الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام كايزر تشيفز

اختتم عبد الرؤوف تصريحاته بالتأكيد على تقييم حالة المصابين قبل لقاء كايزر تشيفز، والعمل على إيجاد حلول للغيابات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على شخصية الزمالك رغم الظروف الصعبة.


ونجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية

محمود جهاد الاهلي الزمالك نجم الزمالك نجم الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: المبالغ المستحقة للمدربين ليست كبيرة ويمكن تسويتها سريعًا

منتخب الجزائر

التلفزيون الجزائري ينقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

سفير مصر في الكويت

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد