عبد الرؤوف يكشف سبب استبدال جهاد مبكرا.. ويؤكد: استبعاد محمد السيد قرار إداري

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن تقديره الكبير لجماهير القلعة البيضاء على لفتتهم الإنسانية بتكريم الراحل محمد صبري، مؤكداً أن دعم الجماهير كان له تأثير معنوي إيجابي على اللاعبين.

وأوضح أن فريقه كان قادرًا على إنهاء مباراة زيسكو الزامبي من الشوط الأول، إلا أن التسرع وعدم استغلال الفرص حال دون ذلك.

تراجع الأداء في الشوط الثاني وأسباب فنية واضحة

أشار عبد الرؤوف إلى أن الأداء في الشوط الثاني لم يصل إلى المستوى المأمول، حيث لم تُنفذ التحولات بالشكل المطلوب، كما أن عودة اللاعبين الدوليين جاءت قبل اللقاء بفترة قصيرة، وهو ما أثر على الانسجام البدني والفني داخل الملعب.

سبب استبدال محمود جهاد المبكر

كشف المدير الفني أن استبدال محمود جهاد بعد 20 دقيقة فقط كان بهدف حمايته، خاصة أنه عائد من غياب طويل استمر 7 أشهر بسبب الإصابة، بالإضافة إلى حصوله على بطاقة صفراء، ومع طبيعة اللعب المفتوح التي تطلبت معدلات جري عالية، فضّل الجهاز الفني استبداله حتى لا يتعرض لإصابة جديدة.

ثقة كاملة في شيكو بانزا ونفي للأنانية

أكد عبد الرؤوف اقتناعه التام بإمكانات شيكو بانزا الفنية، موضحًا أن ضيق الوقت يمنع العمل الفردي على تصحيح الأخطاء. كما نفى وجود أي أنانية بين اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى احتياج الفريق للفوز وحصد الثلاث نقاط في بداية المشوار القاري.

غياب محمد السيد وقرارات فنية بحتة

أوضح أن غياب محمد السيد جاء بناءً على وجهة نظر إدارية تتعلق بعدم حسم ملف تجديده، مؤكدًا تقديره له فنيًا. كما أشار إلى أن استبعاد سيف جعفر كان لوجهة نظر فنية، وأنه لا يستطيع إرضاء جميع اللاعبين دائمًا.

الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام كايزر تشيفز

اختتم عبد الرؤوف تصريحاته بالتأكيد على تقييم حالة المصابين قبل لقاء كايزر تشيفز، والعمل على إيجاد حلول للغيابات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على شخصية الزمالك رغم الظروف الصعبة.



ونجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية



