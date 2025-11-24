قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الرؤوف يكشف سبب استبدال جهاد مبكرا.. ويؤكد: استبعاد محمد السيد قرار إداري

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
رباب الهواري

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن تقديره الكبير لجماهير القلعة البيضاء على لفتتهم الإنسانية بتكريم الراحل محمد صبري، مؤكداً أن دعم الجماهير كان له تأثير معنوي إيجابي على اللاعبين. 

وأوضح أن فريقه كان قادرًا على إنهاء مباراة زيسكو الزامبي من الشوط الأول، إلا أن التسرع وعدم استغلال الفرص حال دون ذلك.

تراجع الأداء في الشوط الثاني وأسباب فنية واضحة

أشار عبد الرؤوف إلى أن الأداء في الشوط الثاني لم يصل إلى المستوى المأمول، حيث لم تُنفذ التحولات بالشكل المطلوب، كما أن عودة اللاعبين الدوليين جاءت قبل اللقاء بفترة قصيرة، وهو ما أثر على الانسجام البدني والفني داخل الملعب.

سبب استبدال محمود جهاد المبكر

كشف المدير الفني أن استبدال محمود جهاد بعد 20 دقيقة فقط كان بهدف حمايته، خاصة أنه عائد من غياب طويل استمر 7 أشهر بسبب الإصابة، بالإضافة إلى حصوله على بطاقة صفراء، ومع طبيعة اللعب المفتوح التي تطلبت معدلات جري عالية، فضّل الجهاز الفني استبداله حتى لا يتعرض لإصابة جديدة.

ثقة كاملة في شيكو بانزا ونفي للأنانية

أكد عبد الرؤوف اقتناعه التام بإمكانات شيكو بانزا الفنية، موضحًا أن ضيق الوقت يمنع العمل الفردي على تصحيح الأخطاء. كما نفى وجود أي أنانية بين اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى احتياج الفريق للفوز وحصد الثلاث نقاط في بداية المشوار القاري.

غياب محمد السيد وقرارات فنية بحتة

أوضح أن غياب محمد السيد جاء بناءً على وجهة نظر إدارية تتعلق بعدم حسم ملف تجديده، مؤكدًا تقديره له فنيًا. كما أشار إلى أن استبعاد سيف جعفر كان لوجهة نظر فنية، وأنه لا يستطيع إرضاء جميع اللاعبين دائمًا.

الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام كايزر تشيفز

اختتم عبد الرؤوف تصريحاته بالتأكيد على تقييم حالة المصابين قبل لقاء كايزر تشيفز، والعمل على إيجاد حلول للغيابات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على شخصية الزمالك رغم الظروف الصعبة.


ونجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية


 

الزمالك اخبار الزمالك احمد عبدالروؤف اخبار الرياضة محمد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

تفاصيل الوثيقة الأوروبية للسلام ترفض التنازلات في الخطة الأميركية وتؤكد على حفظ السيادة الأوكرانية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد