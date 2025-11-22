محاضرة فنية من أحمد عبد الرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل مران اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني خلال المحاضرة عن بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للقاء فريق زيسكو.

وشرح أحمد عبد الرؤوف الأدوار المطلوبة من اللاعبين، ومنحهم تعليمات خاصة قبل انطلاق المران.

وأكد المدير الفني على ثقته في قدرات اللاعبين، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز كي تكون بداية الفريق قوية في دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.