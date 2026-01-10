قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
توك شو

العرب يرفضون تقسيم الصومال.. وزير الإعلام الصومالي الأسبق يوضح أهمية التضامن الإقليمي

الصومال
الصومال
محمد البدوي

قال طاهر محمود جيلي، وزير الإعلام الصومالي الأسبق، إن الإدانات العربية والإسلامية الواسعة لزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى ما يُسمى «أرض الصومال» تمثل دعمًا حاسمًا لوحدة الصومال ورفضًا لأي محاولات انفصالية. 

تعزيز الشرعية الدولية

وأكد جيلي أن هذا الموقف الجماعي يعكس توافق الدول العربية والإفريقية والإسلامية، بالإضافة إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، جميعها وقفت إلى جانب الصومال لتعزيز شرعيته الدولية وإفشال أي مساعٍ لفرض واقع انفصالي جديد.

 أسس قانونية دولية

وأضاف جيلي خلال حديثه في برنامج «الحصاد الأفريقي» مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذه الإدانات مبنية على أسس قانونية دولية راسخة، ما يقوي موقف الصومال سياسيًا وقانونيًا.

وأشار إلى أن التناغم بين المواقف العربية والدولية يعكس إدراكًا متزايدًا لمخاطر التدخلات الخارجية، مؤكدًا أن الرئيس الصومالي شدد على أن وحدة البلاد مبدأ غير قابل للمساومة، وأن هناك جهودًا دبلوماسية وقانونية مستمرة على مدار الساعة لمواجهة أي تهديدات سيادية.

كما أكد جيلي أن التعاون بين الصومال والدول الشقيقة والمؤسسات الدولية يسير بشكل ناجح، مؤكّدًا أن عدم اتباع أي دولة أخرى لمسار إسرائيل في الاعتراف يعكس قوة الموقف الصومالي.

وختم بالإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي والدول العربية، وعلى رأسها مصر، أعربوا عن دعمهم الصريح لوحدة الصومال، مشددًا على أن هذا الدعم يمتد إلى الجاليات الصومالية في الخارج، التي تقف صفًا واحدًا مع الدولة لإفشال أي مخططات تهدف إلى تفتيت البلاد وزعزعة استقرار المنطقة.

الصومال الإعلام الصومالي أرض الصومال الشرعية الدولية

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

اية سماحة

آية سماحة: حلقت حواجبي ورسمتها بالكحل في الابتدائية

الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: توازن العرض والطلب يعيد الأسعار لمستواها العادل

المتسابق محمد القلاجي

دولة التلاوة.. لجنة التحكيم تعليقا على محمد القلاجي: هتعمل فينا إيه تاني

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

