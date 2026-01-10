مش عايزين نخش في لغط .. نشأت الديهي عن شائعات رحيل حكومة مدبولي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، حقيقة ما يتردد بشأن رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "بقول لحكومة الدكتور مصطفى معرفش هتكمل ولا لا، اسم الدكتور مصطفى مطروح أنه ممكن يكمل".

وأضاف "وفيه أسماء كثيرة وما يتم ترديده أن الدكتور مصطفى مكمل أو الفريق كامل أو الدكتور خالد عبد الغفار أو الوزير أحمد كجوك أو عمرو طلعت، كفانا ترويجا للشائعات يا أخي معندكش معلومة تسكت عالطول".

وتابع "انتظر لمتخذ القرار انه يقول والله هنعمل حكومة جديدة هنقول متشكرين يا دكتور عملت ما تستطيع وأكثر مما يستطيع، ولو هيكمل يبقى دي رؤية القيادة السياسية هنقول كمل يا دكتور وربنا يوقفك".

واستطرد "بقول نسيب الأمر لرأس الدولة يتخذ ما يراه مش عايزين نخش في لغط لأن الشائعات كثيرة جدا، وده عامل حالة من اللا استقرار واللغلط مينفعش أقول أن الحكومة لا يسمعوا ولا يتأثروا دول بشر".