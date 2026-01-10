التصديري للصناعات الكيماوية: قطاع البلاستيك المصري يمتلك ميزات تنافسية عالمية

أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صناعة البلاستيك في مصر تمتلك مقومات قوية تمنحها ميزة نسبية في الأسواق العالمية، مشدداً على أهمية ربط هذه الصناعة بالتطورات التكنولوجية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح مجيد، خلال مشاركته في جلسة "تقنيات التغليف الذكية من أجل الكفاءة والابتكار وتتبع الأثر" المنعقدة على هامش معرض "بلاستيكس"، أن المنتجات البلاستيكية المصرية نجحت في الوصول إلى أسواق متنوعة، شملت تركيا، إيطاليا، بلجيكا، المغرب، ليبيا، والمملكة العربية السعودية.

وأرجع هذا الانتشار إلى ما تتمتع به الصناعة المحلية من مرونة سعرية، وحجم إنتاج ضخم، وتوافر عدد كبير من المصانع التي تمتلك خبرات فنية عالية.

وفي إطار حديثه عن التوجهات العالمية، استعرض مجيد نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت عن تفعيل المرحلة الثانية والختامية من مرحلة حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في حياتنا اليومية (بما يشمل العبوات، الأطباق، الماصات، وحتى الأكياس الورقية التي يقل سمكها عن 50 ميكرون) في يناير الجاري.

وأشار إلى أن هذا التوجه الدولي يجب النظر إليه كـ "فرصة إيجابية" وليس كعائق؛ حيث يدفع الصناعة المصرية نحو التوسع في البلاستيك التكنولوجي"الذي يتميز بمرونة أكبر في التصميم والاستدامة.

ودعا إلى التخلي عن ثقافة "الإنتاج من أجل التخلص"، والتوجه نحو تصميم منتجات قابلة للتداول وإعادة الاستخدام، لخلق قيمة مضافه تضمن دخول المنتج في عمليات تصنيعية مستمرة.

واختتم المدير التنفيذي للمجلس التصديري تصريحاته بالتأكيد على أن البلاستيك سيظل منتجاً أساسياً وحيويا، سواء كمنتج نهائي أو كمنتج وسيط يدخل في قطاعات أخرى ورغم أن شكله قد يتغير لمواكبة المتطلبات البيئية، إلا أنه سيحافظ على مكانته الجوهرية في المنتجات كافة.