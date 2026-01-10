قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: قطاع البلاستيك المصري يمتلك ميزات تنافسية عالمية

محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صناعة البلاستيك في مصر تمتلك مقومات قوية تمنحها ميزة نسبية في الأسواق العالمية، مشدداً على أهمية ربط هذه الصناعة بالتطورات التكنولوجية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح مجيد، خلال مشاركته في جلسة "تقنيات التغليف الذكية من أجل الكفاءة والابتكار وتتبع الأثر" المنعقدة على هامش معرض "بلاستيكس"، أن المنتجات البلاستيكية المصرية نجحت في الوصول إلى أسواق متنوعة، شملت تركيا، إيطاليا، بلجيكا، المغرب، ليبيا، والمملكة العربية السعودية.

وأرجع هذا الانتشار إلى ما تتمتع به الصناعة المحلية من مرونة سعرية، وحجم إنتاج ضخم، وتوافر عدد كبير من المصانع التي تمتلك خبرات فنية عالية.

وفي إطار حديثه عن التوجهات العالمية، استعرض مجيد نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت عن تفعيل المرحلة الثانية والختامية من مرحلة حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في حياتنا اليومية (بما يشمل العبوات، الأطباق، الماصات، وحتى الأكياس الورقية التي يقل سمكها عن 50 ميكرون) في يناير الجاري.

وأشار إلى أن هذا التوجه الدولي يجب النظر إليه كـ "فرصة إيجابية" وليس كعائق؛ حيث يدفع الصناعة المصرية نحو التوسع في البلاستيك التكنولوجي"الذي يتميز بمرونة أكبر في التصميم والاستدامة.

ودعا إلى التخلي عن ثقافة "الإنتاج من أجل التخلص"، والتوجه نحو تصميم منتجات قابلة للتداول وإعادة الاستخدام، لخلق قيمة مضافه تضمن دخول المنتج في عمليات تصنيعية مستمرة.

واختتم المدير التنفيذي للمجلس التصديري تصريحاته بالتأكيد على أن البلاستيك سيظل منتجاً أساسياً وحيويا، سواء كمنتج نهائي أو كمنتج وسيط يدخل في قطاعات أخرى ورغم أن شكله قد يتغير لمواكبة المتطلبات البيئية، إلا أنه سيحافظ على مكانته الجوهرية في المنتجات كافة.

صناعة البلاستيك في مصر صناعة البلاستيك البلاستيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

اية سماحة

آية سماحة: حلقت حواجبي ورسمتها بالكحل في الابتدائية

الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: توازن العرض والطلب يعيد الأسعار لمستواها العادل

المتسابق محمد القلاجي

دولة التلاوة.. لجنة التحكيم تعليقا على محمد القلاجي: هتعمل فينا إيه تاني

بالصور

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد