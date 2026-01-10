قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، تم تركيب وبدء تشغيل جهاز الأشعة العادية الجديد بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لدعم وتطوير أقسام الأشعة والتشخيص الطبي بمستشفيات المحافظة، بتكلفة تقديرية بلغت ٦٠٠ ألف جنيه.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن تشغيل الجهاز الجديد يأتي في إطار دعم الوزارة المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، خاصة في تخصصات الصدر والأمراض التنفسية، موضحاً أن الجهاز يمثل إضافة نوعية لقسم الأشعة بالمستشفى ويساهم في سرعة ودقة التشخيص، بما يحسن من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن الطفرة الكبيرة في دعم أقسام الأشعة بمستشفيات الشرقية تدل على حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التشخيص الطبي، وبما يساعد الأطباء في تحديد العلاج المناسب وسرعة شفاء المرضى، مؤكداً أن ما تشهده مستشفيات المحافظة من تطوير مستمر في الأجهزة والبنية التحتية الطبية يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، بأن مستشفيات الصحة بالمحافظة تضم حالياً بعد هذا الدعم عدد ٥٧ جهاز أشعة تليفزيونية، وعدد ٦ أجهزة ماموجرام، وعدد ٢٠ جهاز أشعة مقطعية بعد أن كانت ٣ فقط منذ سنوات قليلة، و٣٠ جهاز C-ARM، وجهاز ٢ جهاز قسطرة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي، بالإضافة إلى ١٣ جهاز أشعة رقمية DR، و٢٣ جهاز CR، إلى جانب ٥٠ جهاز أشعة عادية، بالإضافة إلى ٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

