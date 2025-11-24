عبد الرؤوف: فوز مهم وظروف صعبة واجهت الزمالك أمام زيسكو

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك إنه يشكر جماهير النادي على تكريمه للكابتن محمد صبري، وأضاف أن فريقه كان بإمكانه حسم مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم خلال الشوط الأول.

و أضاف:" الأداء في الشوط الثاني لم يكن على أفضل مستوى والتحولات لم تتم بالشكل المطلوب، كما أن اللاعبين الدوليين عادوا للتدريبات قبل المباراة بفترة قصيرة".

وواصل :" محمود جهاد عاد للفريق بعد غياب لمدة 7 أشهر وتم استبداله لحمايته، خاصة وأنه حصل على بطاقة صفراء، وبعد نزوله كان اللعب مفتوح بشكل أكبر وكان يحتاج لمعدلات جري أكثر واللاعب عائد من إصابة، ولذلك تم استبداله للحفاظ عليه، حتى لا نخسره".

وواصل:"لاعبو المنتخب انضموا لتدريبات الفريق قبل شيكو بانزا بيوم، واللاعب تأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه، والجهاز الفني تأكد من ذلك من المدير الفني لمنتخب أنجولا، وفي لقاء اليوم كنا في حاجة للثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وأضاف عبد الرؤوف :" علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، وأتحدث معهم باستمرار، وسيف جعفر لاعب كبير ومهم وكان خارج قائمة مباراة اليوم لوجهة نظر فنية، ولا أستطيع أن أرضي الجميع في اختياراتي".

وتابع المدير الفني:" سنقيم حالة المصابين قبل مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبل، وسنعمل على الحلول في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، وفي وسط الظروف التي نعمل فيها علينا أن نضع شخصية الزمالك في حساباتنا".

وأضاف :" غياب محمد السيد عن المباراة بسبب وجهة نظر الإدارة بسبب عدم حسم ملف التجديد، وعلى المستوى الفني أقدر اللاعب جيدًا".

وواصل:" أنا مقتنع جدًا بشيكو بانزا على المستوى الفني، ولا يوجد وقت أمامي لعلاج الأخطاء والعمل بشكل فردي مع اللاعبين، ولا توجد أنانية من اللاعبين في الملعب".

وأضاف المدير الفني :" لا يوجد بديل في الفريق خلال لقاء زيسكو لأحمد فتوح، وقمنا بعلاج الثغرة التي تعرض لها الفريق من الجبهة اليسرى في الشوط الثاني".

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة