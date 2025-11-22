أحمد عبد الرؤوف يكشف عن موقف شيكو بانزا من مواجهة زيسكو

كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك قبل مواجهة زيسكو عن موقف اللاعب شيكو بانزا.

وقال أحمد عبد الرؤوف عبر تصريحات إذاعيه:" شيكو بانزا لاعب بالفريق وأخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته، كما أن أوشينج بارون تأخر بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون".

مباراة صعبة

وقال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إن مواجهة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إنه يعزي مصر في وفاة محمد صبري نجم الأبيض الراحل في بداية المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي : " مباراة الغد ستكون على روح محمد صبري ونسعى لتقديم مباراة كبيرة، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل روح النجم الراحل".

وواصل المدير الفني قائلا: " الزمالك في مجموعة عريقة وصعبة، وكل فريق في المجموعة له اسم في القارة، والزمالك اسم كبير يسعى لخوض البطولة بقوة وسنخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وتقديم لقاء يليق بنادي الزمالك".

وتابع : لاعبو الزمالك لديهم الخبرات في التعامل مع الضغوطات، ومباراة زيسكو مهمة جدًا، لأنها في بداية مشوار دور المجموعات".



وقال عبد الرؤوف:" الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة".



وأضاف المدير الفني:" بالنسبة لترتيب الحراس، فمحمد صبحي غاب عن السوبر المحلي بسبب الإصابة، ومحمد عواد تحمل المسؤولية في وقت صعب، وهما رقم واحد بالنسبة لي في الفترة الحالية".



وتابع عبد الرؤوف:" نحتاج للصبر في الحكم على المدربين المصريين، لأن هناك مدربين على أعلى مستوى ويحتاجون للصبر".



وأضاف أن الزمالك فريق كبير يدخل البطولة بطموحات واضحة، وسيخوض كل مباراة من أجل الفوز وتقديم مستوى يليق بالقلعة البيضاء.



وأكد أن مواجهة زيسكو مهمة جدًا لكونها ضربة البداية في دور المجموعات.