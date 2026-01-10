قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
تحذير صومالي من تداعيات التدخل الإسرائيلي.. تهديد لوحدة الصومال وأمن القرن الإفريقي
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية عمر مرموش ورامي ربيعة| صور
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشأت الديهي يدعو لوقف الشائعات حول التعديل الوزاري وانتظار قرار الدولة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بوقف حالة الجدل والتكهنات التي يروج لها البعض بشأن وجود تغيير أو تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تشكيل البرلمان الجديد، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات مؤكدة.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إلى أن لا أحد يمتلك أي معلومة حقيقية بشأن شكل الحكومة المقبلة، قائلًا إن القرار يظل حصرًا بيد رأس الدولة، داعيًا الجميع إلى انتظار ما يعلنه متخذ القرار رسميًا، سواء بتشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية، أو إجراء أي تعديل يراه مناسبًا للصالح العام.

وشدد على أن إحاطة مثل هذه الملفات بالسرية أمر ضروري لتجنب اللغط والبلبلة، لافتًا إلى أن البلاد تمر حاليًا بأسبوع مهم يشهد تشكيل البرلمان الجديد، واختيار رئيس المجلس وهيئته، وهو ما يتطلب تركيزًا على الاستحقاقات الدستورية القائمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد، في توقيتها المناسب، الإعلان عن شكل الحكومة المقبلة، داعيًا إلى التحلي بالمسؤولية الإعلامية وعدم الانسياق وراء الشائعات، احترامًا لمؤسسات الدولة والمواطن المصري.

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

قرار مفاجئ بتغيير طاقم حكام مباراة المغرب والكاميرون.. ما السبب؟

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

