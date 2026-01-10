نشأت الديهي يدعو لوقف الشائعات حول التعديل الوزاري وانتظار قرار الدولة

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بوقف حالة الجدل والتكهنات التي يروج لها البعض بشأن وجود تغيير أو تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تشكيل البرلمان الجديد، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات مؤكدة.

وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إلى أن لا أحد يمتلك أي معلومة حقيقية بشأن شكل الحكومة المقبلة، قائلًا إن القرار يظل حصرًا بيد رأس الدولة، داعيًا الجميع إلى انتظار ما يعلنه متخذ القرار رسميًا، سواء بتشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية، أو إجراء أي تعديل يراه مناسبًا للصالح العام.

وشدد على أن إحاطة مثل هذه الملفات بالسرية أمر ضروري لتجنب اللغط والبلبلة، لافتًا إلى أن البلاد تمر حاليًا بأسبوع مهم يشهد تشكيل البرلمان الجديد، واختيار رئيس المجلس وهيئته، وهو ما يتطلب تركيزًا على الاستحقاقات الدستورية القائمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد، في توقيتها المناسب، الإعلان عن شكل الحكومة المقبلة، داعيًا إلى التحلي بالمسؤولية الإعلامية وعدم الانسياق وراء الشائعات، احترامًا لمؤسسات الدولة والمواطن المصري.