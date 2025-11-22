قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان صبحي للقاضي: أنا لاعب كرة ومعرفش حاجة عن الشهادات
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. احذروا تقلبات الطقس الأيام القادمة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز العلاقات والقضايا الإفريقية
بعد عقر كلب مسعور لـ 20 شخصا في أسيوط .. هذه هي الإسعافات الأولية
مباراة صعبة.. عمر جابر: جاهزون للقاء زيسكو الزامبي.. ومدرب الزمالك يعلن التحدي
مدرب الزمالك: صبركم على المدربين المصريين سيصنع الفارق
تداول فيديو لمعلمة تصفع تلميذا على وجهه.. والتعليم: في تونس مش مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-11-2025
اليوم وغدا.. مواجهات لا تفوتك فى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. الأهلي ضد شبيبة القبائل الأبرز
ليس جريمة تزوير.. كواليس محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة اللوحات الفنية
المصريون يتوافدون على لجان التصويت بانتخابات النواب في كينيا وإثيوبيا| صور
بعد غد.. بدء الاقتراع داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مباراة صعبة.. عمر جابر: جاهزون للقاء زيسكو الزامبي.. ومدرب الزمالك يعلن التحدي

يسري غازي

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إن مواجهة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إنه يعزي مصر في وفاة محمد صبري نجم الأبيض الراحل في بداية المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو ، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي : " مباراة الغد ستكون على روح محمد صبري ونسعى لتقديم مباراة كبيرة، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل روح النجم الراحل".

وواصل المدير الفني قائلا: " الزمالك في مجموعة عريقة وصعبة، وكل فريق في المجموعة له اسم في القارة، والزمالك اسم كبير يسعى لخوض البطولة بقوة وسنخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وتقديم لقاء يليق بنادي الزمالك".

وتابع : " لاعبو الزمالك لديهم الخبرات في التعامل مع الضغوطات، ومباراة زيسكو مهمة جدًا، لأنها في بداية مشوار دور المجموعات".

وفيما يخص الإصابات التي تضرب الفريق قال عبد الرؤوف:" الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة".

وأضاف المدير الفني:" بالنسبة لترتيب الحراس، فمحمد صبحي غاب عن السوبر المحلي بسبب الإصابة، ومحمد عواد تحمل المسؤولية في وقت صعب، وهما رقم واحد بالنسبة لي في الفترة الحالية".

وواصل:" شيكو بانزا لاعب بالفريق وأخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته، كما أن أوشينج بارون تأخر بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون".

وتابع عبد الرؤوف:" نحتاج للصبر في الحكم على المدربين المصريين، لأن هناك مدربين على أعلى مستوى ويحتاجون للصبر".

وقال أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أيضا إن الأبيض يقع في مجموعة عريقة وصعبة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن جميع فرق المجموعة لها أسماء وتاريخ في القارة.

وأضاف أن الزمالك فريق كبير يدخل البطولة بطموحات واضحة، وسيخوض كل مباراة من أجل الفوز وتقديم مستوى يليق بالقلعة البيضاء.

وأكد أن مواجهة زيسكو مهمة جدًا لكونها ضربة البداية في دور المجموعات.

عمر جابر: الزمالك جاهز لعبور زيسكو
أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يتقدم بواجب العزاء لجماهير القلعة البيضاء وعائلة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :" مواجهة زيسكو الزامبي غدًا بمثابة بداية مهمة للفريق في دور المجموعات ونتطلع لتحقيق الفوز وسط حضور جماهير الزمالك التي ستساند الفريق في اللقاء غدًا".

وتابع عمر جابر:" اللاعبون يدركون أهمية المباراة بشكل كبير، ولدينا مباراتين في البطولة قبل التوقف الدولي، ونتطلع للفوز في المباراتين لأنهما سيحددان شكل المجموعة، ونتطلع للفوز في لقاء الغد لتكون البداية قوية".

ليلى عبداللطيف

عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

محاولة اختطاف طالب فى السويس

صرخة أنقذت طالبًا من الاختطاف | صور

صلاة الفجر

7 عبادات بعد صلاة الفجر تجلب لك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

حالة الطقس

استمرار الارتفاع التدريجي.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الجو اليوم السبت

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

الشرقية تنتهي من تجهيز اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين..الاثنين

صحة الشرقية: 73 ألف زيارة منزلية ضمن مبادرة رعاية كبار السن وذوى الهمم

بنتلي تحول أبواب سياراتها إلى عروض ضوئية مدتها 11 ثانية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

