شيكو بانزا: تأخرت بسبب وفاة شقيقي وبإذن من الزمالك

كشف الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حصوله على إذن من مسؤولي النادي بالتأخر في العودة إلى القاهرة بسبب وفاة شقيقه.

ونشر اللاعب الأنجولي عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" قائلاً:" أود أن أوضح لجماهير الزمالك أن تأخر عودتي خلال الـ 24 ساعة الماضية كان بسبب وفاة شقيقي"

وأضاف:" كنت قد حصلت على إذن رسمي من النادي بالغياب، واستغرب ما يتم تداوله عني على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع شيكو بانزا:" أطلب من جماهير الزمالك الدعاء لروح أخي، وأتقدم بالشكر لكل من وقف بجانبي، أراكم قريبا في الملعب أيها الجمهور العظيم".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن توصل مسؤولي الأبيض لاتفاق مع البرتغالي روي أجواش المدرب المساعد لجوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بالزمالك من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتواصل مع أجواش لقيادة الفريق، والجميع يدعم أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي للفريق في مهمته، ويثق في قدراته وقدرات الجهاز المعاون له.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.