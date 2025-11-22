قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
رمضان صبحي ليس الأول.. نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش| أسماء مفاجأة

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يسري غازي

أعاد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلي الأذهان دخول نجوم الكرة في قفص الإتهام والمثول أمام الجهات القضائية.البعض من نجوم الأهلي والزمالك دخلوا في مستنقع الجريمة بمختلف أشكالها وتعرض العديد منهم إلي عقوبة الحبس ما أدي إلي خروجهم من نطاق الخدمة فى المسيرة الكروية.

رمضان صبحي ليس الأول في نجو كرة القدم الذين خرجوا عن المسار الطبيعي ودخلوا قفص الإتهام وسلك طريق الجريمة.
 

محمد عباس 
كان محمد عباس، مهاجم النادي الأهلى، فى الثمانينات والملقب بـ النمر الأسود غولا يقتحم شباك المنافسين ليمزقها بالأهداف ويهدى الأحمر الانتصارات حتى ألتفت شلة الأنس حوله وقادته خلف قضبان السجون.

وعرف محمد عباس طريق الكيف حتى اتخذت إدارة الأحمر قرارها بالاستغناء عن اللاعب ليدخل صفحة النسيان.

حسن حمدي 
ألقي القبض علي حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ورئيس وكالة "الأهرام" للإعلان السابق للتحقيق معه في اتهامات مالية.

ووجه المستشار ثروت حماد رئيس التحقيقات بضبط وإحضار حمدي بجانب عمرو عبدالعزيز مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة السابق بالمؤسسة، ومحمد محمدين مدير إعلانات الأهرام الأسبق اتهامات مالية.
 

عماد متعب وأمين الشرطة
في عام 2014، ألقت قوات الشرطة القبض على عماد متعب؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعد أن دخل في مشادة كلامية مع أحد الضباط بشرطة المرور، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

المشادة نشبت بعدما ترك متعب سيارته في مكان ممنوع الوقوف به، ليضطر الضابط إلى التحفظ على سيارته، مما أثار غضب متعب، خاصةً وأن الأول أصر على تغريم اللاعب.


وتطور الأمر بتوجيه متعب السباب لضابط آخر تدخل لفض الاشتباك بينه وبين الضابط الأول، ليتم إلقاء القبض عليه.
 

السيد حمدى 
وجدد السيد حمدى مهاجم مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق السقوط في مسلسل لاعبي الكرة والسقوط في وحل المخدرات عندما تم القبض عليه فى كمين شبرا المظلات بتهمة حيازة 6 أقراص مخدرة "ترامادول" لتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.
 

عمرو سماكة
ثالث اللاعبين هو عمرو سماكة نجم الشواكيش بعد انضمامه للأهلى، وجاء ثبوت تحليل المنشطات لسماكة بعد مشاركته مع الأهلى فى إحدى المباريات الإفريقية تناوله لمنشطات ومواد محظورة" وأشارت التقارير أنه مخدر الحشيش".

وقرر الاتحاد الإفريقى إيقاف سماكة ليتحرك مسئولو الأهلى ويعلنون بعدها الاستغناء عنه.

وكان سماكة كشف في تصريحات بعد الواقعة بأنه حضر فرح شعبى فى إمبابة وتحت إلحاح أصدقائى لمشاركتهم تدخين هذه المواد المحظورة ولسوء الحظ تم اختياره لتحليل الكشف عن المنشطات الذى أثبت نسبة المخدر فى الدم، ليتحول مصيره 180 درجة، من النجومية إلى النسيان.
 

حبس مرتضي منصور 
قضت محكمة النقض في شهر فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرا بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة الزمالك.

وقبل أيام، وجه مرتضى منصور رسالة إلى محمود الخطيب، بعد أن أعلن الأخير قراره بالابتعاد عن الصورة لمدة مؤقتة لأسباب صحية.
 

احتجاز ثلاثي الزمالك
وشهدت الساعات الماضية احتجاز الثلاثى عبد الواحد السيد مدير الكرة ولاعبى الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا، بعد واقعة الاعتداء على أفراد أمن ملعب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري التى فاز بها الزمالك بركلات الترجيح ليتأهل الى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي.

وأحالت النيابة العامة في الإمارات ثلاثي الزمالك إلي محاكمة عاجلة ليتم إصدار حكم شهر حبس وبعدها يصدر قرار العفو من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن نجوم القلعة البيضاء.
 

أحمد فتوح
ألقي القبض على نجم نادي الزمالك أحمد فتوح إثر تورطه في حادث سير بطريق العلمين، والذي أسفر عن مصرع أمين شرطة.

وأكد التقرير إيجابية تحليل المخدرات لمخدر الحشيش في عينة لاعب نادي الزمالك بعد إلقاء القبض عليه وجرت إحالته إلي المحاكمة قبل أن يتم الإفراج عنه عقب تنازل أسرة المجني عليه.
 

مثول رمضان صبحي أمام القضاء
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة اللاعب رمضان صبحي ، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

شهدت الجلسة الماضية قيام هيئة المحكمة بطلب دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره لجلسات المحكمة المقبلة.

قالت هيئة المحكمة أن رمضان صبحي كونه مشهور لا فرق بينه وبين غيره ويجب مثوله بنفسه أمام المحكمة.
 

الأهلي الزمالك رمضان صبحي أحمد فتوح مرتضي منصور

