الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بحثا عن اللقب المفقود.. الأهلي يستهل دور مجموعات دوري الأبطال أمام شبيبة القبائل

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026 بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت 22 نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس السوبر المصري، معتمدًا على دعم جماهيره وخبرة لاعبيه لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره القاري.

ويقود الفريق المدرب الدنماركي ييس توروب، الذي يعوّل على مجموعة مميزة من العناصر أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، وطاهر محمد طاهر.

ويغيب عن الأهلي السلوفيني نيتس جراديشار بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" نتيجة الإصابة، في حين تأكد غياب حسين الشحات والمغربي أشرف داري لعدم اكتمال تعافيهما.

على الجانب الآخر، يدخل شبيبة القبائل المباراة بقيادة مدربه الألماني جوزيف زينباور، محتلاً المركز السادس في الدوري الجزائري برصيد 15 نقطة من 9 مباريات.

ويعتمد الفريق الجزائري على قدرات هدافه أيمن محيوس، إلى جانب المدافع زين الدين بلعيد والمخضرم رياض بودبوز، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية مع بداية مشوار دور المجموعات.

وتعد المواجهة اختبارًا مهمًا للطرفين، حيث يسعى الأهلي لتأكيد هيمنته القارية، بينما يتطلع شبيبة القبائل لإثبات قدرته على المنافسة أمام أحد أكبر أندية أفريقيا.

