إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

فتح طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، النار على إدارة النادي بسبب حالة الجدل التي وغياب القرارات داخل نادي الزمالك، وتحديدًا ما يتردد حول ملف المدير الفني.

وقال طارق يحيى بنبرة غاضبة خلال تصريحاته القوية في برنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، المذاع على قناة MBC مصر: «هو إزاي يتقال إن طارق مصطفى مش هييجي علشان فلان رافض؟ إحنا بنهزر ولا إيه؟»، في إشارة واضحة إلى ما يتم تداوله عن وجود تحفظات داخل النادي على بعض الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية.

وأضاف يحيى: «هو مين اللي بيقرر في نادي الزمالك؟»، مؤكدًا أن هذا السؤال أصبح مطروحًا بقوة في الشارع الزملكاوي، في ظل تضارب الأنباء وكثرة التسريبات بشأن هوية صاحب القرار النهائي داخل القلعة البيضاء.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن طارق مصطفى يعد ابن النادي وأحد أبنائه الذين تعبوا وشقوا طريقهم داخل المنظومة الكروية، متسائلًا عن منطقية استبعاده لمجرد رفض شخص بعينه، حال صحة هذه الأنباء.

وأوضح طارق يحيى أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالأسماء، بقدر ما تتعلق بآلية اتخاذ القرار داخل النادي، قائلًا: «لو الكلام ده صح، يبقى لازم نسأل مين اللي بياخد القرار في الزمالك؟».

ويشهد حالة من الجدل داخل نادي الزمالك بسبب الأوضاع الفنية والإدارية، وهو ما يعكس حالة الغضب المتزايدة لدى أبناء النادي وجماهيره، المطالبة بوضوح الرؤية وحسم الملفات المصيرية بعيدًا عن الصراعات الداخلية