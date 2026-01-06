مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب المصري والأقباط بمناسبة عيد الميلاد، وذلك في مستهل مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .

جهود خفض الدين

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومية الأسبوعي "أتحدث عن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي وسعى الحكومة للوصول إلى أقل نسبة دين".

وتابع مدبولي :" بناء على توجيهات الرئيس السيسي المجموعة الاقتصادية تعمل معا للعمل على كيفية تخفيض نسبة الدين وتداعياته على الموازنة وهذا تحقق على مدار العامين الماضيين".

وأكمل مدبولي :" منذ عام نسبة الدين تجاوزت 97 % والعام المالي الماضي انخفضت لـ 84 % وهذا العام نتوقع ان تنخفض نسبة الدين أكثر ".

ولفت مدبولي:" نعمل في ملف تخفيض نتسب الدين باحترافية وخلال فترة قصيرة سوف نعلن عن الأرقام المخفضة "

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: “ناقشنا اليوم ملف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي هناك رؤية ووضوح تام لتوجيهات الدولة خلال الفترة القادمة حتى 2030”.

وتابع: “الفترة السابقة شهدت إنخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.. وتم إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار بزيادة 42% عن العام الماضي فى هذا الوقت ، وأوجه لهم كل الشكر على ثقتهم فى إقتصادهم”.

التأمين الصحي الشامل



أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن فخره بمستوى الخدمات الطبية المتواجدة في محافظات التأمين الصحي الشامل .

وقال مدبولي ، :" بيتعمل عمليات جراحية شديدة التعقيد في محافظات الصعيد وكل محافظات التأمين الصحي الشامل، وأولوية الاستثمار للدولة المصرية في الفترة المقبلة في ملف التوسع بالتأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ".

وأكمل مدبولي :" الدولة تعمل على تطوير جودة الحياة لـ 58 مليون مصري ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ".



ولفت مدبولي:" أوجه التحية والتقدير للأطقم الطبية الحريصين على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري "، مضيفا:" المرحلة الاولى من حياة كريمة كانت في 1477 قرية وعدد سكانهم 20 مليون نسمة وعدد مشروعات المرحلة الاولى يتجاوز 27 ألف مشروع ضمن حياة كريمة ونفذنا أكثر من 22 الف مشروع ".

وعن زيارة مصنع سيماف، قال مدبولي:" قمت خلال الأسبوع الماضي بزيارة مصنع سيماف لتصنيع وإعادة تأهيل عربات القطارات ومترو الانفاق ".

وأضاف مدبولي :"مصنع سيماف بدأ في إنتاج عربات القطارات ومترو الانفاق ".

مشروعات حياة كريمة

وقال مدبولي، :" حريصين على تلبية تطلعات المواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية ودخول منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات حياة كريمة في كافة المحافظات".



وتابع مدبولي :" لدينا رغبة لإسراع الخطى لتسريع مراحل تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، و كلما استقرت أرقام الاقتصاد المصري وانخفضت نسبة الدين كلما استطاعت الدولة توجيه إيرادات أكثر لمشروعات حياة كريمة في قرى مصر".

تجاوزنا 19 مليون سائح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، أننا حققنا أرقام جيدة في قطاع السياحة، مشيرا إلى أنه تجاوزنا 19 مليون سائح بزيادة 21% عن العام الماضي خاصة وأن العام السابق شهد أرقامًا تزيد على 15 مليون سائح.

وقال مصطفى مدبولي، إن الحكومة بجهدها مع القطاع الخاص، سيكون هناك زيادة في أعداد السائحين، ويحدث ذلك نتيجة جهد وخلق مقاصد سياحية جديدة سواء مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير الذي جذب سياحة كبيرة ونوعية سائح لم تكن تأتي لمصر من قبل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه نعمل على تحسين الصورة الذهنية في السياحة إضافة إلى التأشيرات الإكترونية وتحسين حركة السائح عند وصوله للمطارات، ومشروع تطوير المطارات، الذي يعد جهد مجمع للوصول لـ 30 مليون سائح خلال الفترة القادمة.



ثوابت الأمن القومي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر الأمور بها تتحسن رغم المؤثرات الخارجية التي تؤثر علينا بصورة مباشرة.. وتتحرك فى إطار خط واضح تماما وضعه الرئيس السيسي للسياسة المصرية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن مصر تنتهج منهج الشفافية والوضوح وضد أى نوع من الصراعات والمشاكل وتحرص على السلام والإستقرار.

وتابع: “شعوب دول شقيقة وصديقة حتي هذه اللحظة مازالت تعاني والأوضاع بها تتدهور.. ومصر حريصة من خلال القيادة السياسية وحرص الرئيس السيسي على موضوع دعم السلام والإستقرار ووقف أى تصعيد”.

وأشار: “نسير ونحرص على كل الثوابت الخاصة بالامن القومي المصري ودعم وإستقرار السلم والامن الداخلي داخل مصر ونظل مستمرين فى هذا الخط”.

الإيجار القديم

وعن موضوع قانون الإيجار القديم، أضاف: “ سنقوم إجتماع الأسبوع القادم من أجل مراجعة أى صعوبات فى عملية التسجيل من أجل التبسيط على المواطن، وفى نفس الوقت نكون مطمئنين أن الموضوع يستحق”.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نرحب بكل نقد تجاه الحكومة وتجاه أدائها طالما في إطار المصلحة العامة ونقد لأداء، وليس نقد أشخاص بهدف التجريح.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن أي مسئول سياسي عليه أن يعلم أنه موضع نقد، وكفائته موضع نقد، وهذا شيء طبيعي وهناك أحيانا بعض الشكاوي من الوزراء تجاه النقد الذي يتلقوه وأؤكد لهم انها ضريبة العمل العام.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه أحيانا هناك غياب لمعرفة حقيقة الموضوع الذي يتم الحديث عنه، وهناك نقد وهجوم بناءا على معطيات غير صحيحة ومعلومات ناقصة، فنحن أحرص إلى ما يكون للحديث عن حلول .