مدبولي: نعلن قريباً عن خفض نسبة الدين العام.. وندير الملف بـ احترافية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدير ملف خفض الدين باحترافية، مشيراً إلى الإعلان قريباً عن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف رئيس الوزراء أن وصول مؤشر مديري المشتريات إلى 50 نقطة يعد مؤشراً إيجابياً يعزز قدرة الاقتصاد المصري. كما أشار إلى تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" الذي وصف مصر بالسوق الواعد للاستثمار، مؤكداً استقرار الاقتصاد المصري كقبلة للاستثمارات، مع توقعات التقرير بتراجع التضخم خلال عام 2026، واستعادة قوة الجنيه، واستقرار سعر الصرف.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 37.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 42% عن العام الماضي، موجهاً الشكر لأبناء مصر في الخارج على دعمهم لوطنهم.

وفي القطاع السياحي، أشار مدبولي إلى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى 19 مليون سائح، متوقعاً تصاعد هذا الرقم مستقبلاً، ومؤكداً أن الحكومة تعمل على خلق مقاصد سياحية جديدة وجذب فئات متنوعة من السائحين.