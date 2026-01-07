تفاصيل أول تلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة في العالم

كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس عن أول تلفزيون في العالم بتقنية Micro RGB بقياس 130 بوصة طراز (R95H)، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، في خطوة تمثّل انطلاقة أكبر شاشة Micro RGB في تاريخ الشركة، وتفتح فصلاً جديداً في تصميم الشاشات فائقة الفخامة.

وقال هون لي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الشاشات المرئية لدى سامسونج إلكترونيكس: “تمثّل تقنية Micro RGB ذروة ابتكاراتنا في جودة الصورة، ويأتي الطراز الجديد بقياس 130 بوصة ليجسّد هذه الرؤية على نطاق أوسع. نحن نعيد إحياء روح فلسفة التصميم الأصلية التي أطلقناها قبل أكثر من عقد، ولكن برؤية معاصرة تجمع بين الفخامة والتقنيات المصممة لجيل جديد من التجارب البصرية”.

تصميم جريء يعيد تعريف مفهوم التلفزيون

يعكس تلفزيون Micro RGB الجديد التزام سامسونج المتواصل بالتميّز الهندسي والجمالي، من خلال حجمه اللافت، وتقنيات الألوان المتقدمة، ونهج تصميمي يحوّل الشاشة إلى عنصر معماري متكامل داخل المساحة. وقد صُمّم الإطار الضخم بعناية ليمنح إحساساً بأن الشاشة نافذة بصرية واسعة، تمتد داخل الغرفة وتغمر المشاهد بتجربة مشاهدة غامرة.

ويقدّم التلفزيون تصميماً مستوحى من المعارض الفنية عبر إطار Timeless Frame، وهو تطوير عصري لمفهوم Timeless Gallery الذي قدّمته سامسونج لأول مرة في عام 2013.