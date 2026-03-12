تعادل محبط لإنتر ميامي أمام ناشفيل في ذهاب دور الـ16 بكأس أبطال الكونكاكاف

اضطر إنتر ميامي للاكتفاء بتعادل محبط دون أهداف أمام ناشفيل في ذهاب دور الـ16 من كأس أبطال الكونكاكاف، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الخميس.

ولم يصنع أيٌّ من الفريقين الكثير من الفرص، بينما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، هادئًا بشكل مفاجئ في مباراة بدت فيها رغبة الطرفين في تجنب الخسارة أكبر من السعي للفوز، وخلال 90 دقيقة، لم يسدد الفريقان سوى خمس كرات فقط على المرمى.

ولم يحصل ميامي على فرص تُذكر في الشوط الأول، وكان ناشفيل الطرف الأكثر مبادرة إلى الهجوم، فقد صنع سام سوريدج بضع محاولات لفريقه واختبر الحارس داين سانت كلير مرتين، لكن الحارس السابق لمينيسوتا يونايتد تصدى للمحاولتين بتدخلين جيدين.

أما ميسي، فكان تأثيره محدودًا للغاية، إذ لمس الكرة على فترات متباعدة ولم يتمكن من خلق فرصة واضحة، رغم استحواذ ميامي على الكرة دون أن يترجم ذلك إلى فرص حقيقية.

وبعد الاستراحة، بدأ ميامي في تحسين أدائهم، وكما هو متوقع، كان ميسي في قلب التحركات، حيث وجد مساحات جيدة ووزع الكرة بفاعلية. وحصل المهاجم الألماني جيرمان بيرترامه، صاحب الصفقة الكبيرة، على أخطر فرصة في الشوط، لكنها كانت الفرصة الوحيدة تقريبًا، إذ سدد الكرة خارج المرمى رغم خلو الشباك أمامه.

وسيُحسم التأهل إلى ربع النهائي الأسبوع المقبل في ميامي خلال مباراة الإياب، بعد أن بقيت المواجهة متعادلة عقب التعادل السلبي على ملعب "جيوديس بارك"، وسيتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من لقاء أمريكا المكسيكي وفيلادلفيا يونيون.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في ميامي يوم الأربعاء المقبل الـ18 من مارس، وقبل ذلك، سيحل فريق إنتر ميامي ضيفًا على شارلوت إف سي يوم السبت الـ14 من مارس ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي، فيما سيواجه ناشفيل في اليوم نفسه فريق كولومبوس كرو خارج أرضه.