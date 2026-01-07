منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يخضع للتأهيل

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

وأدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة بنين في دور الستة عشر للبطولة، والتي فاز بها الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

بينما شارك مهند لاشين، لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية للمنتخب، بعد تعرضه لإصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.