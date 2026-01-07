رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

أعلنت رابطة تجار سيارات مصر عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان «مصر أجمل»، وذلك في إطار جهودها للتعامل مع أزمة إغلاق معارض السيارات، ودعم خطط الدولة في تنظيم الشارع وتحسين المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للرابطة، التي عقدت يوم 6 يناير 2026 بأحد فنادق العاصمة ، بحضور عدد كبير من شيوخ وكبار تجار السيارات، حيث ناقش الحضور آخر المستجدات الخاصة بالمعارض المغلقة، ونتائج الاجتماعات الرسمية مع الجهات المعنية.

واستعرضت الرابطة خلال الاجتماع ما تم التوصل إليه في اللقاء الذي جمع ممثليها بكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث تم فتح حوار مجتمعي موسع مع الحضور للاستماع إلى آراء ومقترحات التجار، والخروج بحلول عملية ومتوازنة.

وأسفرت الجمعية العمومية الطارئة عن عدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

إطلاق مبادرة «مصر أجمل» اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير 2026 في تمام الساعة 12 ظهرا، ولمدة شهر كامل، حيث يبدأ مجلس إدارة الرابطة، اعتبارا من الغد، بالتحرك في شارع الطيران وعدد من شوارع مدينة نصر، لرفع السيارات المتواجدة على الأرصفة، وإزالة الحواجز الحديدية، بالتوازي مع إطلاق حملة شاملة لتجميل الشوارع وتحسين المظهر العام.

عقد اجتماع مع محافظ القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث وتحديد الأراضي والأماكن البديلة التي يمكن تخصيصها للتجار والموزعين كمعارض سيارات، مع المطالبة بفترة انتقالية للمعارض غير المرخصة لتوفيق أوضاعها، لحين توفير البدائل المناسبة.

التنسيق مع السادة النواب لبحث تقديم مشروع قانون يتيح تقنين أوضاع معارض السيارات التي تنطبق عليها شروط الترخيص، على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار السوق.

وأكدت رابطة تجار سيارات مصر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرصها على التعاون مع الدولة، ودعم جهود التنظيم والتطوير، مع الحفاظ على حقوق التجار واستقرار سوق السيارات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.