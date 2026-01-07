قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
قسد: مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين نتيجة القصف والاشتباكات في حلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
كريم عاطف

أعلنت رابطة تجار سيارات مصر عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان «مصر أجمل»، وذلك في إطار جهودها للتعامل مع أزمة إغلاق معارض السيارات، ودعم خطط الدولة في تنظيم الشارع وتحسين المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للرابطة، التي عقدت يوم 6 يناير 2026 بأحد فنادق العاصمة ، بحضور عدد كبير من شيوخ وكبار تجار السيارات، حيث ناقش الحضور آخر المستجدات الخاصة بالمعارض المغلقة، ونتائج الاجتماعات الرسمية مع الجهات المعنية.

واستعرضت الرابطة خلال الاجتماع ما تم التوصل إليه في اللقاء الذي جمع ممثليها بكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث تم فتح حوار مجتمعي موسع مع الحضور للاستماع إلى آراء ومقترحات التجار، والخروج بحلول عملية ومتوازنة.

وأسفرت الجمعية العمومية الطارئة عن عدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

إطلاق مبادرة «مصر أجمل» اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير 2026 في تمام الساعة 12 ظهرا، ولمدة شهر كامل، حيث يبدأ مجلس إدارة الرابطة، اعتبارا من الغد، بالتحرك في شارع الطيران وعدد من شوارع مدينة نصر، لرفع السيارات المتواجدة على الأرصفة، وإزالة الحواجز الحديدية، بالتوازي مع إطلاق حملة شاملة لتجميل الشوارع وتحسين المظهر العام.

عقد اجتماع مع محافظ القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث وتحديد الأراضي والأماكن البديلة التي يمكن تخصيصها للتجار والموزعين كمعارض سيارات، مع المطالبة بفترة انتقالية للمعارض غير المرخصة لتوفيق أوضاعها، لحين توفير البدائل المناسبة.

التنسيق مع السادة النواب لبحث تقديم مشروع قانون يتيح تقنين أوضاع معارض السيارات التي تنطبق عليها شروط الترخيص، على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار السوق.

وأكدت رابطة تجار سيارات مصر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرصها على التعاون مع الدولة، ودعم جهود التنظيم والتطوير، مع الحفاظ على حقوق التجار واستقرار سوق السيارات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.

رابطة تجار سيارات تجار السيارات مصر أجمل مبادرة جديدة أزمة إغلاق معارض السيارات معارض السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

ترشيحاتنا

الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي

باسل عادل: المعارضة ليست على وفاق كامل بعد الانتخابات

الدولار

خبير: واشنطن تواجه أعباء ديون متصاعدة مع تراجع الثقة في النظام الاقتصادي الدولي

ترامب

أستاذ علوم سياسية عن اعتقال مادورو: ترامب يهتم بملفات النفط والمعادن النادرة

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد