رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن إدارة المتحف تبذل قصارى جهدها للتصدي لأي محاولات احتيال تتعلق بحجز تذاكر زيارة المتحف عبر مواقع إلكترونية وهمية، مشددًا على أنه يتم التعامل الفوري مع أي موقع يتم رصده ويدّعي الحجز للزوار دون سند رسمي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن التحدي الرئيسي يكمن في أن بعض هذه المواقع تكون مستضافة خارج جمهورية مصر العربية، ما يتطلب تنسيقًا موسعًا مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

التعامل مع الأمر

وأضاف أن إدارة المتحف، فور رصد أي موقع مخالف، تتواصل مباشرة مع الأجهزة المختصة القادرة على اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه الأفعال التي تضر بالمواطنين والزوار، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع الأمر من خلال المسار القانوني، ما يسفر عن إغلاق هذه المواقع الوهمية.



وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير إلى أن أول واقعة من هذا النوع تم اكتشافها خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد ورود شكاوى من عدد من الزوار الذين حضروا بتذاكر مزورة، وبفحص الواقعة تبيّن أن الموقع الذي قام ببيع التذاكر يقع خارج مصر.



وشدد غنيم في ختام تصريحاته على أهمية التزام المواطنين والزوار بالحجز فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للمتحف، تجنبًا للتعرض لعمليات نصب أو تزوير، مؤكدًا استمرار المتحف في متابعة ورصد أي مخالفات حفاظًا على حقوق الزوار وسمعة الصرح الحضاري الكبير.