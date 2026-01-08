نصب باسم المتحف المصري الكبير.. ضبط 3 مواقع مزيفة تبيع تذاكر وهمية

رصدت إدارة المتحف المصري الكبير خلال متابعتها الدورية لما يُنشر على شبكة الإنترنت، خاصة المواقع والمنصات الإلكترونية التي تدّعي ارتباطها بالمتحف، ثلاثة مواقع إلكترونية مُزوَّرة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف دون أي صفة رسمية.

المتحف المصري الكبير

وتباشر الإدارة حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المواقع، تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها، حفاظًا على حقوق الزائرين ومنع أي محاولات استغلال أو تضليل.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة المتحف على صون مكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الصروح الثقافية والحضارية والسياحية على مستوى العالم، وحماية لحقوق زائريه ومنع أية محاولات لاستغلالهم أو الإضرار بهم ماديًا أو معنويًا.

وتؤكد إدارة المتحف أن هذه المواقع الإلكترونية لا تمت للمتحف المصري الكبير بصلة، وأنها تهدف إلى تضليل واستغلال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف، مشددة على أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير هو. (www.visit-gem.com)

كما تهيب إدارة المتحف بمستخدمي شبكة الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أو شراء تذاكر زيارة المتحف من أي مواقع أو منصات إلكترونية، غير الموقع الرسمي المُشار إليه، تدّعي بيع تذاكر الزيارة؛ إذ إنها مواقع غير رسمية ومُزوَّرة ولا تمت للمتحف بصلة، مؤكدة على أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية محاولات مماثلة.

