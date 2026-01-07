أحمد فهمى يشارك جمهوره صوره من زيارته للمتحف المصري الكبير

شارك الفنان أحمد فهمى صور له من زيارته للمتحف المصرى الكبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

ونشر احمد فهمى الصورة وعلق عليها قائلا:«المتحف المصرى الكبير... مبهر».

وفى سياق آخر كان كشف أحمد فهمى عن موقف طريف ومخيف فى الوقت نفسه جمعه بالفنان أحمد السقا، خلال حديثه فى بودكاست «فضفضت أوي».

وقال فهمى إنه أثناء حديثهما عن الجن، فاجأه أحمد السقا بقوله: «هحضرلك عفريت دلوقتي»، قبل أن يطفئ النور تمامًا ويبدأ فى ترديد عبارات غريبة من بينها: «أنا أحمد صلاح الدين السقا لا تؤذونى ولا أؤذيكم ظهور كامل»، إلى جانب عدد من الأدعية.