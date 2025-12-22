بعد نجاح ثنائية أحمد فهمي ومرام علي.. مسلسل 2 قهوة يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة

حظي الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي على ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور والمتابعين على ثنائيتهم في مسلسل 2 قهوة، الذي يجمع بينهما لأول مرة.

وبعد أن نجحت تلك الثنائية والتي تعد من أنجح الثنائيات هذا العام والتي لفتت أنظار الجمهور، تصدر مسلسل 2 قهوة قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it ومنصة يانجو بلاي.

تفاصيل مسلسل 2 قهوة

تدور أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، شاب في أواخر الثلاثينات، وسيم ومن أصول صعيدية، انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية قبل أن يستقر فيها بشكل نهائي.

يحيى يعمل كمقدم برنامج "توك شو" ناجح، لكن نجاحه المهني لا ينعكس بنفس القوة على حياته العاطفية، إذ يجد نفسه أمام تحديات جديدة عندما يتعرف على نيللي، فتاة أرستقراطية تمتلك كافيه راقياً في الزمالك.

تتطور العلاقة بين يحيى ونيللي بسرعة، فالتفاهم والانسجام بينهما يظهر منذ اللحظة الأولى، ويكتشف كل منهما أنه يشبه الآخر في الكثير من التفاصيل. ومع مرور الوقت ينجذب يحيى أكثر لعالم نيللي الهادئ والمختلف، لكن عودة طليقته إلى حياته تقلب التوازن الذي بدأ في بنائه، وتضعه في مواقف أكثر تعقيداً بين ماضيه وحبه الجديد.

أبطال مسلسل 2 قهوة

إلى جانب أحمد فهمي ومرام يضم مسلسل 2 قهوة مجموعة كبيرة من النجوم بينهم مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وغيرهم، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل 2 قهوة

ويعرض مسلسل 2 قهوة على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وبالتزامن مع العرض التلفزيوني، تُتيح منصة Watch It حلقات المسلسل حصريًا عبر منصتها الرقمية، من الجمعة إلى الثلاثاء من كل أسبوع، بما يتيح للمشتركين متابعة الحلقات قبل عرضها على الشاشة.

وفيما يخص مواعيد الإعادة، تُعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية صباحًا، على أن تُعرض الإعادة الثانية في الساعة التاسعة والنصف صباحًا.